Експериментуємо на кухні: три несподіваних рецепта млинців

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Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі незвичайні рецепти млинців. Своїми рецептами в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Олена Юдіна.

ВІВСЯНОМЛИНЦІ

Інгрідієнти

крупа вівсяна (або пластівці цільнозернові) - 4 ст.л,

яйце куряче - 1 шт,

молоко - 60 мл,

сіль - дрібка.

Приготування

Вівсянку перемолоти на борошно за допомогою блендера або кавомолки. Яйце збити міксером. З'єднати молоко з яйцем, подрібненою вівсянкою, сіллю і добре перемішати.

Смажити на сковороді змащеній олією (або на антипригарному килимку без олії) з двох боків на помірному вогні.

Зняти зі сковороди і злегка остудити. Загортаємо в млинець будь-яку начинку на ваш смак і подаємо до столу.

АНТИКРИЗОВІ МЛИНЦІ

Інгрідієнти

цибуля ріпчаста - 3 шт,

морква - 3 шт,

яйце - 2 шт,

борошно - 1-2 ст.л,

сіль, перець - за смаком,

олія - для смаження

Приготування

Цибулю нарізаємо маленькими кубиками. Моркву натираємо на крупній тертці. Солимо і перчимо до смаку. Тепер потрібно добре пом'яти руками, щоб овочі пустили сік і дати постояти хвилин 15. Додаємо борошно, яйця і вимішуємо отриману масу.

Нагріваємо сковорідку. Змащуємо її олією. Перед тим, як викладати порцію млинців на сковорідку, завжди перемішуйте суміш. Смажимо млинці на середньому вогні до рум'яного стану. Можна скористатися антипригарним килимком, на якому смажать без олію. Тоді в отриману масу потрібно буде додати 1 ст.л. олії. Подавати страву можна зі сметаною або йогуртом.

ПРОТЕЇНОВІ МЛИНЦІ

Інгрідієнти

білок курячого яйця - 2 шт. (приблизно 70 гр.) або 1 незбиране яйце,

молоко - 50 мл,

протеїн зі смаком - 15 гр,

ваніль - за смаком

Приготування

Молоко влити в чашу блендера. Додати білки або яйце і збити. Потім додати протеїн, ваніль і ще раз збити. Розігріти сковорідку. Млинці смажимо на сухій сковороді без олії. Подаємо млинці з будь-якою начинкою на ваш розсуд: з сиром, ягодою, медом, йогуртом або сметаною.

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