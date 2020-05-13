Експериментуємо на кухні: салат з апельсинами та сиром

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт фруктового салату з сиром.

САЛАТ З АПЕЛЬСИНАМИ ТА СИРОМ

Інгрідієнти

сир твердий - 100 гр,

яблука - 1 шт,

майонез - 2 ст.л,

сметана - 6 ст.л.

апельсин - 2 шт,

яйця - 4 шт,

цибуля - 1 шт.

Приготування

Яблука нарізаємо соломкою, а потім злегка поливаємо апельсиновим соком. Подрібнені яблука викладаємо в гарну тарілку першим шаром нашого салату. В окремій ємності змішуємо сметану та майонез. Це буде наша заправка, якою ми будемо змащувати кожен шар салату.

Покриваємо цією заправкою шар яблук. Ріпчасту цибулю нарізаємо соломкою або тонкими чверть кільцями. Викладаємо цибулю на яблука і змащуємо її соусом. Цибулю краще попередньо замаринувати або ошпарити окропом. Відварені яйця натираємо тертці і викладаємо третім шаром салату. Наступний шар салату - кубики апельсина. Зверху посипаємо салат тертим сиром.

Лікар-дієтолог Ольга Набока

Смачно, але не підходить при схудненні. Фрукти я раджу вживати помірно і як самостійний перекус. Надлишок фруктози не веде до схуднення. Майонез краще використовувати домашнього приготування або замінити гірчицею для гостроти смаку. Поєднання яйця + фрукти посилить бродіння в кишківнику.