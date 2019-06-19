Єгипетський яєчний салат: простий рецепт смачної та корисної страви

Якщо набридли звичні салати, це значить, що настав час спробувати щось нове.

Традиційний єгипетський салат з яйцями не тільки смачна, але і корисна страва. Крім того, готується дуже легко.

Єгиптяни використовують для цього салату квасолю "фава", але можна замінити її звичайною консервованою квасолею.

Отже, приступимо! Для цієї страви нам знадобляться:

- 2 великих яйця

- 1 лимон

- 1 столова ложка кунжутної пасти (тахіні)

- 1 столова ложка рослинної олії

- 1 червона цибулина

- 3 великих зубчики часнику

- 1 маленький огірок (не обов'язково)

- щіпка меленого кмину

- 400 грамів консервованої квасолі

- 2 пучка салату Літтл Джем

- 2 помідори

Приготування

Змішайте 1 столову ложку лимонного соку і 3 столові ложки води з кунжутною пастою, це буде заправка для салату.

Нагрійте масло і обсмажте дрібно порубані цибулю і часник протягом 5 хвилин, додайте мелений кмин, перемішайте і додайте з банки квасолю із невеликою кількістю рідини, в якій вона була.

Скуштуйте і додайте в масу на свій смак лимонний сік і сіль, якщо необхідно.

Викладіть квасолю на тарілку (половину або усю), додайте до неї порізані листя салату, варені яйця, нарізані помідори і огірок, полийте ароматною заправкою. Можна прикрасили страву зеленню.

Єгипетський яєчний салат

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