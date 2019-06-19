Єгипетський яєчний салат: простий рецепт смачної та корисної страви

Якщо набридли звичні салати, це значить, що настав час спробувати щось нове.
Традиційний єгипетський салат з яйцями не тільки смачна, але і корисна страва. Крім того, готується дуже легко.
Єгиптяни використовують для цього салату квасолю "фава", але можна замінити її звичайною консервованою квасолею.
Отже, приступимо! Для цієї страви нам знадобляться:
- 2 великих яйця
- 1 лимон
- 1 столова ложка кунжутної пасти (тахіні)
- 1 столова ложка рослинної олії
- 1 червона цибулина
- 3 великих зубчики часнику
- 1 маленький огірок (не обов'язково)
- щіпка меленого кмину
- 400 грамів консервованої квасолі
- 2 пучка салату Літтл Джем
- 2 помідори
Приготування
Змішайте 1 столову ложку лимонного соку і 3 столові ложки води з кунжутною пастою, це буде заправка для салату.
Нагрійте масло і обсмажте дрібно порубані цибулю і часник протягом 5 хвилин, додайте мелений кмин, перемішайте і додайте з банки квасолю із невеликою кількістю рідини, в якій вона була.
Скуштуйте і додайте в масу на свій смак лимонний сік і сіль, якщо необхідно.
Викладіть квасолю на тарілку (половину або усю), додайте до неї порізані листя салату, варені яйця, нарізані помідори і огірок, полийте ароматною заправкою. Можна прикрасили страву зеленню.
Єгипетський яєчний салат
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