Джіджі Хадід розкрила секрет свого харчування

Американська супермодель Джіджі Хадід, яка вважається найкрасивішою жінкою світу, розкрила секрет свого харчування.

Щоб виглядати так само струнко, як вона, Джіджі радить пити побільше свіжих соків. Вона це робить регулярно не тільки вранці, але й протягом усього дня, замінюючи ними солодощі, які обожнює. Соки багаті на цукор і тому притупляють потяг до солодкого.

Джіджі Хадід Getty

Крім соків, Хадід дуже любить смузі, перевагу віддаючи напою із зелених овочів. Фахівці відзначають, що смузі набагато корисніший, ніж соки, оскільки в своїй структурі зберігають таку необхідну організму клітковину.

Говорячи про більш істотну їжу, супермодель рекомендує вживати побільше "чистої" їжі. Вона, наприклад, намагається їсти необроблену їжу: фрукти, овочі, білкові продукти. Однак, зазначає вона, що якщо хочеться з'їсти ситний гамбургер, то вона не відмовить собі в цій маленькій слабкості.

І, природно, для того, щоб бути стрункою і красивою, не можна забувати про фізичні навантаження. Джіджі посилено тренується щодня. Навіть незважаючи на карантин, дівчина щодня виходить на пробіжку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, газовані і енергетичні напої, сир, печиво і картопля фрі названі самими шкідливими продуктами, що провокують запалення кишечника.

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