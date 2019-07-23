Два кращих рецепти страв, які потрібно заготовити на зиму

Взимку наш організм має суттєву потребу у овочах і фруктах, але на допомогу приходить заздалегідь приготована влітку домашня консервація, серед якої – лечо на зиму і ткемалі.

OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку двох кращих рецептів приготування даних страв.

Лечо на зиму

Однією з найбільш популярних заготовок на холодну пору року в багатьох сім'ях є лечо. Блюдо угорської кухні, що стало неймовірно популярним в східній частині Європи, готують по-різному, проте у класичному варіанті серед ключових інгредієнтів присутні помідори, цибуля і перець.

Докладний покроковий рецепт та інгредієнти для приготування лечо на зиму ви можете прочитати за цим посиланням.

Ткемалі на зиму

Багато господинь стикаються з серйозними проблемами в процесі приготування смачного домашнього соусу. Незважаючи на всі старання, соус в результаті виходить або занадто рідким, або ж з грудками. Прянощі і спеції й зовсім можуть негативно вплинути на смак соусу. Однак ми готові поділитися з вами простим способом приготування соусу.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам спробувати приготувати ткемалі на зиму за допомогою нашого оригінального рецепту, який ви можете знайти тут.

Раніше ми розповідали про неймовірний рецепт консервації огірків на зиму.

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