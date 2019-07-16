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Два кращих рецепта голубців на вечерю

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Однією з найбільш популярних страв української та східноєвропейської кухні є голубці. Приготування цієї страви стане ідеальним варіантом для ситного домашнього обіду.

OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку кращих рецептів приготування голубців.

Голубці з картоплею

Два кращих рецепта голубців на вечерю

Фаршировані картоплею голубці – це проста, неймовірно смачна і ситна страва, яка чудово підійде для людей, які з різних причин тимчасово відмовилися від м'яса чи тримають пост. Таку страву можна готувати кожен день або подавати її до столу на свята.

Докладний покроковий рецепт з необхідними інгредієнтами для приготування страви читайте за наступним посиланням.

Голубці з грибами

Два кращих рецепта голубців на вечерю

Іншою альтернативною стравою голубцям з м'ясом можна назвати голубці з грибами. Апетитні і ситні голубці під силу приготувати практично будь-якій господині. Інгредієнти прекрасно поєднуються як з соусом, так і зі сметаною.

Докладний рецепт приготування голубців з грибами ви можете знайти тут.

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