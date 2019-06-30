Дуже смачний і простий рецепт в'ялених помідорів

Для приготування в'ялених помідорів потрібно вибирати м'ясисті несоковиті плоди невеликого розміру.
Цю популярну смакоту можна приготувати вдома. Секретом вдалих в'ялених томатів є видалення зайвого соку і насіння.
Зберігати готові в'ялені томати можна декількома способами.
По-перше, сухі томати можна зберігати в щільних бавовняних мішечках, як і сухофрукти. По-друге, в герметичній банці з додаванням оливкової олії.
Складові
5 кг
помідорів
500 мл оливкової олії
Сіль
Перець
Розмарин
Часник
Орегано
Приготування
Миті помідори розрізаємо, видаляємо серцевину, змішуємо з декількома ложками оливкової олії, солимо і викладаємо шкіркою вниз на деко, застелене пекарським папером.
В'ялимо близько 4 годин в духовці, розігрітій до 100-120 градусів з трохи відкритими дверцятами.
Перекладаємо помідори в чисту банку з часником і прянощами і заливаємо гаряою, але не киплячою оливковою олією.
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