Дуже смачний і простий рецепт в'ялених помідорів

Для приготування в'ялених помідорів потрібно вибирати м'ясисті несоковиті плоди невеликого розміру.

Цю популярну смакоту можна приготувати вдома. Секретом вдалих в'ялених томатів є видалення зайвого соку і насіння.

Зберігати готові в'ялені томати можна декількома способами.

По-перше, сухі томати можна зберігати в щільних бавовняних мішечках, як і сухофрукти. По-друге, в герметичній банці з додаванням оливкової олії.

Складові

5 кг помідорів

500 мл оливкової олії

Сіль

Перець

Розмарин

Часник

Орегано

Приготування

Миті помідори розрізаємо, видаляємо серцевину, змішуємо з декількома ложками оливкової олії, солимо і викладаємо шкіркою вниз на деко, застелене пекарським папером.

В'ялимо близько 4 годин в духовці, розігрітій до 100-120 градусів з трохи відкритими дверцятами.

Перекладаємо помідори в чисту банку з часником і прянощами і заливаємо гаряою, але не киплячою оливковою олією.

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