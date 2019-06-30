Дуже смачний і простий рецепт паличок з кабачків

Перша половина літа – це "найкабачковіша" пора року! Ми пропонуємо рецепт корисної і легкого страви з кабачків - паличок в духовці.

Для приготування цих кабачкових паличок не потрібно стояти над гарячою сковородою з розпеченим маслом.

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Страва виходить дієтичною, малокалорійно, але при цьому неймовірно смачною.

Складові

3–4 молодих кабачка

1 чайна ложка паприки

3 зубчики часнику

1 чайна ложка солі

2 чайные ложки рослинного масла

50 грамів твердого сиру

Приготування

Кабачки нарізати скибочками довжиною близько 5 см , посолити, додати частину рослинного масла.

В окремому посуді змішати рослинне масло, спеції, тертий сир і рубаний часник. Вмочити кабачки в цю паніровку і викласти на деко або решітку духовки.

Випікати у духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 15 – 20 хвилин.

Кабачкові палички

Подавати закуску гарячою з соусом зі сметани або йогурту. Смачного!

Кабачкові палички

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