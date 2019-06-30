Дуже смачний і простий рецепт паличок з кабачків

Перша половина літа – це "найкабачковіша" пора року! Ми пропонуємо рецепт корисної і легкого страви з кабачків - паличок в духовці.
Для приготування цих кабачкових паличок не потрібно стояти над гарячою сковородою з розпеченим маслом.
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Страва виходить дієтичною, малокалорійно, але при цьому неймовірно смачною.
Складові
3–4 молодих кабачка
1 чайна ложка паприки
3 зубчики часнику
1 чайна ложка солі
2 чайные ложки рослинного масла
50 грамів твердого сиру
Приготування
Кабачки нарізати скибочками довжиною близько 5 см , посолити, додати частину рослинного масла.
В окремому посуді змішати рослинне масло, спеції, тертий сир і рубаний часник. Вмочити кабачки в цю паніровку і викласти на деко або решітку духовки.
Випікати у духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 15 – 20 хвилин.
Кабачкові палички
Подавати закуску гарячою з соусом зі сметани або йогурту. Смачного!
Кабачкові палички
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