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Дуже смачний і простий рецепт паличок з кабачків

2.1тЧитати матеріал російською

Перша половина літа – це "найкабачковіша" пора року! Ми пропонуємо рецепт корисної і легкого страви з кабачків - паличок в духовці.

Для приготування цих кабачкових паличок не потрібно стояти над гарячою сковородою з розпеченим маслом.

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Страва виходить дієтичною, малокалорійно, але при цьому неймовірно смачною.

Складові

  • 3–4 молодих кабачка

  • 1 чайна ложка паприки

  • 3 зубчики часнику

  • 1 чайна ложка солі

  • 2 чайные ложки рослинного масла

  • 50 грамів твердого сиру

Приготування

Кабачки нарізати скибочками довжиною близько 5 см , посолити, додати частину рослинного масла.

Дуже смачний і простий рецепт паличок з кабачків

В окремому посуді змішати рослинне масло, спеції, тертий сир і рубаний часник. Вмочити кабачки в цю паніровку і викласти на деко або решітку духовки.

Випікати у духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 15 – 20 хвилин.

Кабачкові палички

Кабачкові палички

Подавати закуску гарячою з соусом зі сметани або йогурту. Смачного!

Кабачкові палички

Кабачкові палички

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