Найсмачніші страви з крабових паличок на Новий рік: добірка рецептів

Закуски і салати з крабових паличок на новорічному столі вже стали традицією.

FoodOboz пропонує приготувати з цього морепродукту 4 дивовижних страви, які ідеально підійдуть для новорічного меню.

Салат "Королівський" з крабовими паличками і апельсином

Оригінальний салат без майонезу з кислою ноткою і гармонією інгредієнтів стане знахідкою для всіх, хто не може тобі дозволити довгі приготування до свята. Всього 15 хвилин – і чудова прикраса столу готова. Як приготувати таку страву, читайте в покроковому рецепті з відео за посиланням: Салат "Королівський" з крабовими паличками.

Салат "Королівський" з крабовими паличками

Котлети з крабових паличок

Як не дивно, саме з крабових паличок можні зробити найніжніші і найапетитніші котлетки. До їх складу входить сир, який робить страву особливо смачною. Як приготувати такі котлети, читайте тут.

Котлети з крабових паличок

Салат із крабових паличок з грибами без майонезу

Ще один рецепт, в якому не знадобиться майонез. Надзвичайно смачний, легкий і соковитий шарований салат з додаванням маринованих грибів прекрасно доповнить будь-яке святкове меню. Його перевагою також є простота приготування. Рецепт шукайте за посиланням: Салат з крабовими паличками і грибами.

Листковий салат з крабовими паличками і грибами

Тарталетки з крабовими паличками

Просто фантастична закуска – тарталетки з крабовими паличками і горбушею. Саме цю закуску першою розхватають зі столу гості. У складі начинки для таких тарталеток є консервована горбуша та інші інгредієнти, які відтіняють пікантний рибний смак. Як приготувати цю страву, читайте тут: Начинка для тарталеток.

Тарталетки з крабовими паличками

Раніше FoodOboz публікував рецепт ще одного незвичайного святкового салату з горіхами і копченою куркою.

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