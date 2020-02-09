Дуже смачні салати без майонезу: 5 кращих рецептів

Щоб приготувати смачний і апетитний салат зовсім не обов'язково заправляти його майонезом.

FoodOboz знайшов топ-5 рецептів чудових салатів на будь-який смак, в яких не використовується майонез.

Салат з язиком

Помідори, перепелині яйця, зелень і відварний язик створюють неповторне поєднання смаків і ароматів, які посилюються завдяки пряній заправці на основі оливкового масла.

Рецепт такої закуски доступний за посиланням: Салат з язиком без майонезу.

Салат з язиком без майонезу

Грецький салат

Овочевий Грецький салат з оливками і фетою відомий всім. Ця закуска середземноморської кухні ідеально вписується в будь-яке меню і готується за лічені хвилини.

Завдяки простоті приготування і користі для здоров'я салат "Грецький" по праву вважається одним з найпопулярніших у світі. Його точний рецепт ви знайдете тут: Салат грецький класичний.

Салат грецький класичний

Салат із крабових паличок

Дуже смачний і незвичайний салат з крабовими паличками, овочами і оливками обов'язково стане хітом на будь-якому святковому столі. Замість майонезу в ньому використовується особлива заправка, приготувати яку досить просто. Детальний рецепт страви знаходиться за посиланням: Салат із крабових паличок без майонезу.

Салат із крабових паличок без майонезу

Салат з кукурудзою

Овочевий салат з кукурудзою і зеленню, заправлений йогуртом – чудовий спосіб перекусити, а також прекрасна страва на свято. Як приготувати цей вітамінний, соковитий і дуже смачний салат, читайте тут: Салат з кукурудзою без майонезу.

Салат з кукурудзою без майонезу

Салат з морепродуктами

До складу салату входять мідії, зелень, свіжі овочі і смачна заливка. Салат виходить ароматним, яскравим, фантастично смачним і корисним для здоров'я. Його рецепт доступний за посиланням: Салат з морепродуктами без майонезу.

Салат з морепродуктами без майонезу

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