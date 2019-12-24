Дуже простий рецепт чудових курячих котлет

Незвичайні рубані котлети з курячого м'яса з оригінальними начинками зможуть здивувати найдосвідченіших гурманів.

FoodOboz пропонує рецепт чудових апетитних котлет, які стануть прикрасою будь-якого святкового столу.

Їх особливістю є те, що з м'яса не потрібно робити фарш, достатньо буде дрібно нарубати куряче філе і змішати його з яйцями і парою ложок крохмалю.

Для начинки ми будемо використовувати, серед іншого, помідори, зелену цибулю і сир.

Як приготувати цю просту страву, читайте в нашому рецепті з відео за цим посиланням: Котлети з курячого філе.

Котлети з курячого філе.

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