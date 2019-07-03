Дуже простий і смачний рецепт бутербродів, які розметуть у секунди

Найчастіше бутерброди є найбільш універсальною закускою – ми можемо брати їх з собою на роботу, відпочинок і навіть їсти їх за святковим столом, смачні сендвічі розлітаються миттєво.

Таким рецептом ділиться автор паблік "Оля готує", передає OBOZREVATEL.Smak.

Для приготування бутербродів вам знадобиться 1 батон, 200 грамів напівкопченої ковбаси, приблизно стільки ж твердого сиру, зелень, а також 2 помідори і 2 зубчики часнику.

В першу чергу потрібно нарізати батон, після чого слід приступити до натирання на крупній тертці напівкопченої ковбаси і сиру.

Наступним кроком нарізаємо невеликими кубиками помідори, після чого дрібно ріжемо зелень, петрушку і зелену цибулю. Помідори обов'язково повинні бути соковитими, інакше потім хліб погано просочиться овочевим соком.

Далі потрібно видавити через прес часник і ретельно перемішати весь набір приготованих інгредієнтів. За бажанням можна додати або майонез, або декілька столових ложок натертого сиру.

Тепер на свій розсуд додаємо шар начинки на хліб і відправляємо бутерброди в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.

Через вказану кількість часу виймаємо бутерброди з духовки і насолоджуємося закускою.

Раніше фірмовий рецепт приготування бутербродів показав Джеймі Олівер.

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