Дуже проста і дуже смачна паста

Поки ми не можемо відвідувати улюблені країни, ніхто не заважає нам перебувати з ними на незримому, але міцному, а головне – смачному зв'язку. Кулінарному!

Сьогодні – дуже проста, але смачна страва з Італії.

Паста пікантна

Крім, власне, пасти, вам потрібно мати свіжу петрушку і два-три зубчики часнику. Ну і, звичайно, оливкову олію вищого гатунку.

Цей рецепт нам розповів італієць, який років 10 тому переїхав в Україну до своєї української дружині. Вони орендували на Житомирській трасі невеликий павільйон і відкрили там італійське кафе. Ми замовили блюдо за рекомендацією господарки - дружини італійського кухаря. "Це його фірмовий рецепт. Називається паста ПІКАНТЄ", - заінтригувала вона. Чи ми були дуже голодні, чи, може, спрацював принцип "все геніальне – просто", але паста викликала у нас захоплення. І я взяла рецепт на озброєння.

Він дуже простий. І дуже смачний. З того часу, якщо потрібно щось дуже швидко приготувати, я ставлю на вогонь широку каструлю, щедро солю воду, закидаю туди 160 грам пасти (це на двох) і варю рівно на 1 хвилину менше, ніж зазначено на упаковці. Відціджую і вивантажують в соус.

А ось і рецепт соусу. У сковороду наливаємо відмінну оливкову олію і ставимо на вогонь. Кладемо пару-трійку великих очищених і розчавлених рукою зубчиків часнику та маленький перець чілі. Коли ті віддадуть маслу всю свою запашну силу, дістаємо їх і безжально відправляємо у відро з відходами. А їх місце в ароматному маслі займє дрібно порізана петрушка. Як тільки вона потрапляє в гарячу олію і з задоволенням поринає в неї, сковороду можна знімати з вогню. Нехай петрушка ще трохи прийде до тями після пристрасних виливів масла. І тільки згодом в їх компанію потрапить паста. Пам'ятаєте, що ви не доварити пасту одну хвилину? Саме цю хвилину вона проживе в обіймах пікантного соусу. А потім терміново розкладайте її по тарілках і посипайте пармезаном. Смачного!

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