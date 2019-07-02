Дуже легкий і смачний рецепт салату з крабовими паличками і капустою

Пропонуємо скуштувати легкий у приготуванні, але неймовірно смачний та корисний салат з крабовими паличками та капустою без майонезу.

Ця страва підійде як для звичайного обіду в колі сім’ї так і для святкового столу.

І головне, зробити цей салат дуже просто.

Інгредієнти

Свіжі огірки - 300 грамів

Капуста свіжа - 400 грамів

Крабові палички - 300 грамів

Зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка)

Сіль

Рослинна олія

Перець чорний мелений (за смаком)

Приготування

У велику ємність дрібно шинкуємо капусту, туди ж кладемо огірки, чищені від шкірки й нарізані напівкружальцями.

Ріжемо крабові палички тонкими скибочками, додаємо до овочів.

Також висипаємо у ємність порізану зелень, поливаємо рослинною олією (оливковою, соняшниковою або кукурудзяною на власний смак) і ретельно перемішуємо.

Корисний і смачний салат з крабових паличок та капусти готовий. При подачі на стіл кожну порцію можна прикрасити зверху чвертю вареного круто яйця. Смачного!

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