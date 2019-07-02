Дуже легкий і смачний рецепт салату з крабовими паличками і капустою

Пропонуємо скуштувати легкий у приготуванні, але неймовірно смачний та корисний салат з крабовими паличками та капустою без майонезу.
Ця страва підійде як для звичайного обіду в колі сім’ї так і для святкового столу.
І головне, зробити цей салат дуже просто.
Інгредієнти
Свіжі огірки - 300 грамів
Капуста свіжа - 400 грамів
Крабові палички - 300 грамів
Зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка)
Сіль
Рослинна олія
Перець чорний мелений (за смаком)
Приготування
У велику ємність дрібно шинкуємо капусту, туди ж кладемо огірки, чищені від шкірки й нарізані напівкружальцями.
Ріжемо крабові палички тонкими скибочками, додаємо до овочів.
Також висипаємо у ємність порізану зелень, поливаємо рослинною олією (оливковою, соняшниковою або кукурудзяною на власний смак) і ретельно перемішуємо.
Корисний і смачний салат з крабових паличок та капусти готовий. При подачі на стіл кожну порцію можна прикрасити зверху чвертю вареного круто яйця. Смачного!
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