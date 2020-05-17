Духовка не знадобиться: незвичайний полуничний торт від відомого фуд-блогера

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.
ПОЛУНИЧНИЙ ТОРТ ВІД ОЛЬГИ МАТВІЙ
Інгрідієнти
желатин - 30 гр,
вода - 100 мл,
печиво - 200 гр,
масло вершкове - 50 гр,
полуниця - 300 гр,
банан - 2 шт,
сметана - 650-700 гр,
цукрова пудра - 150 гр,
ваніль - за смаком.
Приготування
Желатин розчиняємо у воді кімнатної температури. У чашу блендера кладемо печиво, додаємо вершкове масло. Перемелюємо печиво з маслом до стану крихти. Форму для випічки застиляємо пергаментом. Бока форми змащуємо олією та теж застеляємо пергаментом. Висипаємо в форму крихту з печива і трамбуємо. Полуницю нарізаємо слайсами і виставляємо по всьому діаметру торта, притискаючи до бортів.
Тепер в миску кладемо сметану, додаємо цукрову пудру і ванілін. Все перемішуємо. Додаємо желатин. Желатин після набрякання потрібно буде розтопити в мікрохвильовці. Засипаємо в цю сметанну масу нарізану полуницю і банани. Все перемішуємо та виливаємо у форму. Акуратно розрівнюємо масу і прибираємо торт в холодильник на 6 годин. Перед подачею прикрашаємо торт свіжою полуницею.
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