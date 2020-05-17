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Духовка не знадобиться: незвичайний полуничний торт від відомого фуд-блогера

1.6т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.

Духовка не знадобиться: незвичайний полуничний торт від відомого фуд-блогера

ПОЛУНИЧНИЙ ТОРТ ВІД ОЛЬГИ МАТВІЙ

Інгрідієнти

  • желатин - 30 гр,

  • вода - 100 мл,

  • печиво - 200 гр,

  • масло вершкове - 50 гр,

  • полуниця - 300 гр,

  • банан - 2 шт,

  • сметана - 650-700 гр,

  • цукрова пудра - 150 гр,

  • ваніль - за смаком.

Приготування

Желатин розчиняємо у воді кімнатної температури. У чашу блендера кладемо печиво, додаємо вершкове масло. Перемелюємо печиво з маслом до стану крихти. Форму для випічки застиляємо пергаментом. Бока форми змащуємо олією та теж застеляємо пергаментом. Висипаємо в форму крихту з печива і трамбуємо. Полуницю нарізаємо слайсами і виставляємо по всьому діаметру торта, притискаючи до бортів.

Тепер в миску кладемо сметану, додаємо цукрову пудру і ванілін. Все перемішуємо. Додаємо желатин. Желатин після набрякання потрібно буде розтопити в мікрохвильовці. Засипаємо в цю сметанну масу нарізану полуницю і банани. Все перемішуємо та виливаємо у форму. Акуратно розрівнюємо масу і прибираємо торт в холодильник на 6 годин. Перед подачею прикрашаємо торт свіжою полуницею.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт блогер харчування
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