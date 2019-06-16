Дослідники у шоці: чим освіченіша людина, тим більше вона витрачає на випивку

Дуже важливо завжди знати міру в такій делікатній справі як вживання спиртних напоїв.

Здавалося б, чим освіченіша людина, тим простіше їй "пити з розумом". Але зовсім недавно з'явилися дані, які свідчать про те, що в дійсності люди з вищою освітою витрачають на алкоголь значно більше за інших, і справа навіть не в сумах.

Незалежно від того, який у вас диплом, ми не радимо не зловживати алкоголем в літню спеку, краще випити безалкогольний освіжаючий лимонад з черешнею.

На цьому тижні компанія Visual Capitalist опублікувала результати аналізу витрат американців. Дослідження отримало назву "Як американці заробляють і витрачають свої гроші в залежності від рівня освіти".

Дослідники розглянули доходи і витрати чотирьох груп громадян: ті, хто не закінчив старшу школу; випускники старшої школи; люди зі ступенем бакалавра; люди з науковим ступенем.

Витрати всіх груп були розбиті на два десятка різних категорій, але найбільший інтерес викликали результати щодо витрат на алкоголь. Несподівано цифри показали, що зі зростанням рівня освіти витрати на алкоголь збільшуються не тільки кількісно (це мало б сенс, тому що рівень доходів теж вище і люди можуть дозволити собі витрачати більше), але збільшується також і частка "алкогольних" витрат в продуктовому кошику.

За наявними даними люди, що не закінчили старшу школу, витрачають в середньому 102 долара на рік на алкоголь або всього 0,4% їх загального бюджету.

Для випускників старшої школи це становить вже 276 доларів або 0,8% витрат. А для домогосподарств зі ступенем бакалавра щорічні витрати на алкоголь підскочили аж до 760 доларів, або до 1,2% від загального річного доходу.

При цьому люди зі ступенем магістра або вище витрачають на алкогольні напої ще більше - 992 долара на рік.

На даний момент дослідники намагаються з'ясувати причину такої кореляції. Допускають, що люди з більш низьким рівнем освіти вживають менше алкоголю, а дипломовані фахівці, відповідно – п'ють і більше, і частіше. Тільки ось з чим це пов'язано, поки невідомо.

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