Домашня нутелла: простий і оригінальний рецепт

Nutella – найвідоміший в світі м"який крем з какао, фундука та молока.

Винайдений в 1964 році родиною Ферреро, він може бути легко приготований і вдома, стверджує cookist.it.

OBOZREVATEL радить використовувати його в якості намазки на хліб або сухарі, а також для начинки пирогів і печива.

Складові:

темний шоколад 130 г

очищені лісові горіхи (фундук) 70 г

вершкове масло 40 г

цукор 80 г

молоко 150 г

приготування:

Висипте цукор в блендер і подрібніть його до стану порошку.

Покладіть горіхи на деко і готуйте їх в попередньо розігрітій духовці при 120 ° протягом десяти хвилин, періодично помішуючи.

Викладіть фундук на тканину і розітріть, щоб видалити лушпиння

Додайте горіхи до цукрової пудри і продовжуйте подрібнювати, поки суміш не перетвориться в м'яку пасту.

Наріжте кубиками темний шоколад і покладіть його в суміш.

Додайте масло, молоко і все змішайте.

Коли ви отримаєте однорідну суміш, перенесіть її в кастрюлю і готуйте на середньому вогні протягом 10 хвилин, постійно помішуючи. Вона повинна бути густою.

Помістіть ще теплий крем в стерилізовану скляну банку і закрийте кришкою. Коли охолоне, поставте в холодильник.

Подавайте домашню нутеллу, намазуючи її на хліб або сухарі.

Поради

Не дивуйтеся, якщо суміш стане дуже кремовою, це нормально.

При нагріванні шоколад розтане, що сприятиме об'єднанню всіх інгредієнтів. Крем не повинен бути дуже рідким, але і не дуже густим.

Якщо хочете зробити нутеллу м'якшою, додайте більше молока.

Також не варто недооцінювати важливість покупки гарної банки, якщо хочете комусь зробити подарунок. Впевнені, ви приємно здивуєте своїх друзів цим домашнім рецептом.

ВАРІАЦІЯ ВЕГАНСЬКОЇ НУТЕЛЛИ

Vegan Nutella – правильний компроміс, щоб отримати здоровий, смачний і стійкий крем без компонентів тваринного походження. Його можна швидко приготувати, слідуючи за тією ж процедурою і використовуючи фундук, дві столові ложки какао, оливкова олія і соєве молоко в якості інгредієнтів.

Зберігання

Домашню нутеллу можна зберігати в холодильнику близько тижня. З цієї причини готуйте тільки ту порцію, яку, на вашу думку, зможете вжити за цей час.

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