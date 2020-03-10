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Дивовижно смачний салат з крабовими паличками й авокадо

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Новий смак, доступні інгредієнти і простота приготування – це все про незвичайний салат із крабових паличок та авокадо.

FoodOboz знайшов рецепт неймовірно смачної закуски, інгредієнти для якої не потрібно варити, тушкувати або смажити, а це означає – мінімум часу на приготування.

При цьому страва виходить дуже поживною та апетитною, і вона з легкістю стане справжнім хітом під час святкового застілля.

Для салату нам будуть потрібні крабові палички перевіреного виробника, авокадо, банка консервованої кукурудзи, зелень і пекінська капуста. А в якості заправки в страві використовується майонез.

Детальний рецепт з відео доступний тут: Салат з авокадо і крабовими паличками.

Салат з авокадо і крабовими паличками

Салат з авокадо і крабовими паличками

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Тема
рецепти
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салат їжа
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