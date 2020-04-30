Дивовижний торт від відомого шеф-кухаря
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Рецептом рисового торта в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті (Marco Cervetti).
РИСОВИЙ ТОРТ
Інгрідієнти
молоко - 1 л,
цукор - 6 ст.л,
ваніль або ванілін - 5 г,
круглозерністий рис - 200 г,
яйця - 3 шт,
мигдальне борошно - 2 ст.л,
лікер (мигдальний, коричнева, амаретто) - 30 мл,
цедра - 5 г,
цукрова пудра для присипки
Приготування
У сотейник наливаємо молоко, додаємо кілька столових ложок цукру і ванілін. Також можна використовувати ванільний цукор. Ставимо сотейник на плиту, доводимо молоко до кипіння. Як тільки-но молоко закипить, висипаємо в сотейник рис, все перемішуємо, зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо рис близько години при постійному помішуванні. Рис має практично розчинитися в молоці.
Через годину знімаємо сотейник з вогню. Маса стане густою. Даємо рису охолонути.
У миску вбиваємо три курячих яйця. Додаємо цукор, що залишився. За допомогою вінчика збиваємо яйця з цукром. У миску з яйцями додаємо миндальне борошно і лікер. Ще раз все перемішуємо. Додаємо в миску з яйцями цедру лимона.
Обережно вводимо в цю масу остиглий рис. Все як слід перемішуємо.
Форму для запікання застилаємо пергаментом і переливаємо в неї рисове тісто. Відправляємо заготовку в духовку, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Готовий торт прикрашаємо ягодами або шоколадом і подаємо до столу.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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