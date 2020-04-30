Дивовижний торт від відомого шеф-кухаря

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Рецептом рисового торта в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті (Marco Cervetti).

РИСОВИЙ ТОРТ

Інгрідієнти

молоко - 1 л,

цукор - 6 ст.л,

ваніль або ванілін - 5 г,

круглозерністий рис - 200 г,

яйця - 3 шт,

мигдальне борошно - 2 ст.л,

лікер (мигдальний, коричнева, амаретто) - 30 мл,

цедра - 5 г,

цукрова пудра для присипки

Приготування

У сотейник наливаємо молоко, додаємо кілька столових ложок цукру і ванілін. Також можна використовувати ванільний цукор. Ставимо сотейник на плиту, доводимо молоко до кипіння. Як тільки-но молоко закипить, висипаємо в сотейник рис, все перемішуємо, зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо рис близько години при постійному помішуванні. Рис має практично розчинитися в молоці.

Через годину знімаємо сотейник з вогню. Маса стане густою. Даємо рису охолонути.

У миску вбиваємо три курячих яйця. Додаємо цукор, що залишився. За допомогою вінчика збиваємо яйця з цукром. У миску з яйцями додаємо миндальне борошно і лікер. Ще раз все перемішуємо. Додаємо в миску з яйцями цедру лимона.

Обережно вводимо в цю масу остиглий рис. Все як слід перемішуємо.

Форму для запікання застилаємо пергаментом і переливаємо в неї рисове тісто. Відправляємо заготовку в духовку, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Готовий торт прикрашаємо ягодами або шоколадом і подаємо до столу.

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