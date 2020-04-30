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Дивовижний торт від відомого шеф-кухаря

1.1т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Рецептом рисового торта в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті (Marco Cervetti).

Дивовижний торт від відомого шеф-кухаря

РИСОВИЙ ТОРТ

Інгрідієнти

  • молоко - 1 л,

  • цукор - 6 ст.л,

  • ваніль або ванілін - 5 г,

  • круглозерністий рис - 200 г,

  • яйця - 3 шт,

  • мигдальне борошно - 2 ст.л,

  • лікер (мигдальний, коричнева, амаретто) - 30 мл,

  • цедра - 5 г,

  • цукрова пудра для присипки

Приготування

У сотейник наливаємо молоко, додаємо кілька столових ложок цукру і ванілін. Також можна використовувати ванільний цукор. Ставимо сотейник на плиту, доводимо молоко до кипіння. Як тільки-но молоко закипить, висипаємо в сотейник рис, все перемішуємо, зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо рис близько години при постійному помішуванні. Рис має практично розчинитися в молоці.

Через годину знімаємо сотейник з вогню. Маса стане густою. Даємо рису охолонути.

У миску вбиваємо три курячих яйця. Додаємо цукор, що залишився. За допомогою вінчика збиваємо яйця з цукром. У миску з яйцями додаємо миндальне борошно і лікер. Ще раз все перемішуємо. Додаємо в миску з яйцями цедру лимона.

Обережно вводимо в цю масу остиглий рис. Все як слід перемішуємо.

Форму для запікання застилаємо пергаментом і переливаємо в неї рисове тісто. Відправляємо заготовку в духовку, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Готовий торт прикрашаємо ягодами або шоколадом і подаємо до столу.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
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