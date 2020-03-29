Страх робить нас товстими

Ізоляція, що викликана коронавірусом, змінила звичне життя на всіх рівнях і підштовхує ухвалювати погані рішення, нагадує OBOZREVATEL.

Стан тривоги створив безпрецедентну ситуацію, яка викликає негативні емоції, призводить до зниження фізичної активності і регулярного відвідування холодильника, пише Deporte y vida.

Крім цього, страх також змушує їсти більше.

Ми вибираємо такі калорійні продукти як шоколад, ковбаса, сир. Але ми повинні боротися з цим за допомогою інших продуктів, із меншою кількістю калорій, таких як фрукти й овочі, які забезпечують вітамінами, мінералами і водою.

"Карантин вимагає додаткової жертви: їсти менше. Але страх також робить вас товстим. Не треба дивуватися, якщо відчуваєте себе голодними. Страх змушує зберігати жир. Це емоційний стрес, стан занепокоєння, який мобілізує комплекс гормонів, що змушує мати резерви", – пояснює Клотільда Васкес, глава Служби ендроцінології і харчування Фонду Хіменеса Діаса в Мадриді, в заявах, зібраних EFE.

OBOZREVATEL і Deporte y vida пропонують взяти на озброєння

Керівництво з контролю дієти і поліпшення здоров'я

1. Якщо ви не витрачаєте стільки енергії, як раніше, не потрібно продовжувати споживати ті ж калорії, що і в повсякденному житті. Порції повинні бути зменшені.

2. Добова норма дорослої людини, вимушеної перебувати вдома без активного руху, не повинна перевищувати 1 300 – 1700 ккал. При нормальній фізичній активності – це 2000 ккал в день.

3. Плануйте покупку кожні три дні і наповнюйте корзину фруктами й овочами всіх видів.

4. Сніданок – на основі цільнозернового хліба з невеликою кількістю оливкової олії і помідорів. Також ви можете додати білок – тунець або індичку.

5. Перша страва повинна бути завжди у вигляді салату або овочів, як на обід, так і на вечерю. Цілі овочі їсти краще, ніж пюре, вони більше насичують.

6. Друга страва повинна бути з білковою їжею: риба, м'ясо, яйця або курка.

7. Забороняється додавати висококалорійні інгредієнти, такі як соуси до макаронів і рису.

8. Між основними прийомами їжі не потрібно дивитися на те, що у вас є в холодильнику. Краще з'їжте банан або йогурт із жменькою горіхів.

9. Вода і настойки також допомагають зменшити відчуття голоду. Міцного алкоголю краще уникати. Також будьте обережні з пивом або вином, якщо компенсуєте їм карантин – краще дозуйте або зовсім виключіть.

10. Хліб повинен бути обмежений, зарезервований на сніданок і, звичайно, їжте його в цельнозерновом варіанті.

11. Обід і вечеря повинна бути за розкладом і без телевізора, інакше це змусить несвідомо їсти більше.

12. Вправи по 20-30 хвилин два рази на день, щоб контролювати занепокоєння і спалювати калорії. Програму тренувань можна пошукати в Інтернеті.

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