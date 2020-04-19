Насіння кунжуту: відкрийте для себе всі властивості і переваги

Насіння кунжуту має виняткові антиоксидантні властивості. З точки зору універсальності на кухні, вони знаходяться на вершині і обганяють насіння льону і чіа.

У поєднанні з бобовими та зерновими культурами насіння кунжуту входять до складу препаратів, які збільшують м'язову масу, але не впливають на серцево-судинну систему і тому є кращими, стверджує OBOZREVATEL і riza.i t.

Також їх можна використовувати для панірування, додавати в салати, супи, тушковані овочі, соуси і, нарешті, в борошно, щоб приготувати домашній хліб. Крім того, з них добувають олію – його постійне вживання замість інших приправ пов'язано зі зменшенням ризику розвитку раку шлунка.

Достатньо однієї столової ложки в день

Щоденне використання насіння кунжуту дозволяє отримати всі незамінні амінокислоти, зокрема триптофан і метіонін. Також вони містять багато кальцію, дорогоцінний вітамін Е (антиоксидант) і важливі мінерали, такі як магній, калій, мідь і залізо. Протиракова дія здійснюється завдяки присутності двох лігнанов – сезамін і сезамол. Зокрема, останній надає потужний профілактичну дію проти старіння клітин.

Насіння кунжуту також володіє дією, аналогічною фітоестрогенам, тобто вони регулюють рівень естрогену в крові. З цієї причини кунжут корисний для запобігання раку молочної залози і зниження рівня холестерину.

Союзники жінок в період менопаузи

Через присутність великої кількості кальцію насіння кунжуту рекомендується жінкам в період менопаузи в якості профілактики та лікування остеопорозу. Вони часто зустрічаються в двох варіантах – білий і чорний. Останній має більш високий вміст антоціанів, антиоксидантних речовин, які дають типовий темний колір. Також готують чай з чорним кунжутом: в Китаї його завжди використовували як ліки від ревматизму, для очищення органів виділення і як засіб проти появи сивого волосся.

Насіння кунжуту в різних версіях

Як вже писали вище, насіння кунжуту існуює в білому і чорному кольорах. Білі чудові в якості закуски або для додавання в салати, а ось чорні перед використанням потрібно обсмажувати на сковороді. Серед їх похідних варто виділити соус Тахін, приправу гомасіо і кунжутне масло.

Соус Тахін: отримують з подрібненого насіння і кунжутного масла. Він широко використовується на Середньому Сході. Зазвичай супроводжує фелафель, смажені фрикадельки або овочі, але також застосовується для приготування солодощів і тортів.

Приправа гомасіо: суміш солі з кунжутом. Це смачна приправа, яку не можна пропустити на кухні. У продажу також бувають нарізані сушені водорості з гомасіо: вони ще смачніші!

Кунжутне масло: отримують шляхом холодного віджиму насіння. Багате поліненасиченими жирними кислотами, воно знижує рівень холестерину і регулює кров'яний тиск. Використовується в якості приправи, але також і для смаження. Крім того, наноситься у вигляді компресу на волосся перед миттям, надаючи поживна і відновлює дію.

Рецепт: холодний салат з тофу, огірків і кунжуту

Інгредієнти на 1 порцію: 100 г тофу, 1 огірок, листя зеленого салату, 1 ложка змішаних насіння чорного і білого кунжуту, 1 гілочка петрушки, 2 листочка базиліка, а також за смаком - кунжутне масло, соєвий соус, яблучний оцет, сіль і перець.

Приготування: наріжте тофу на кубики і обсмажте на сковороді з кунжутним маслом, яблучним оцтом і соєвим соусом. Посоліть і поперчіть, додайте подрібнені насіння кунжуту і готуйте кілька хвилин. Потім додайте порізану петрушку і базилік. Коли тофу охолоне, подавайте з нарізаними огірками і салатом.