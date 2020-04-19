Імбир: як використовувати для схуднення і як виростити

Корінь імбиру має безліч корисних властивостей, проте важливо навчитися його правильно використовувати, стверджує OBOZREVATEL і Riza.it.

Свіжий корінь в сирому вигляді ароматизує всі види їжі: від риби до м'яса, від крупи до овочів, від фруктів до десертів. Його можна натерти до порошку або нарізати тонкими скибочками або паличками. Доданий в жирну їжу, він обмежує поглинання ліпідів.

Сушений і мелений корінь використовується в тісті для десертів, наприклад, в класичному різдвяному печиво європейських країн, або для ароматизації різних страв. Однак у другому випадку його краще додавати до вже приготовленої їжі.

В Індії та Китаї імбир є інгредієнтом численних приправ для смачних м'ясних чи рибних страв, для приготування сиропів, бісквітів і кисломолочних напоїв. Крім того, в Індії він входить до складу каррі (точніше, масала) – суміші спецій, використовуваних для ароматизації їжі.

Деякі корисні комбінації для схуднення

Коричневий рис, зварений і обсмажений в невеликій кількості масла, з декількома шматочками імбиру і однієї дрібно нарізаною цибулиною, перешкоджає набрякам.

Якщо готуєте рибу на пару, подавайте її, заправлену декількома краплями масла і невеликою кількістю тертого свіжого імбиру. Якщо готуєте на сковороді, можете додати спецію в кінці приготування. Таким чином, ви отримаєте гарне блюдо для схуднення.

Білок індички містить всі незамінні амінокислоти в ідеальній суміші, щоб живити м'язи і спалювати більше калорій. Разом з імбиром вони підсилюють дію і допомагають в боротьбі із зайвими кілограмами.

Варені, приготовані на пару або обсмажені овочі можуть бути збагачені скибочками імбиру для посилення ефекту схуднення і сечогінну дію.

Поради щодо купівлі та зберігання імбиру

Імбир продається у свіжому, сушеному або зацукрованому вигляді.

По можливості, віддавайте перевагу органічному продукту і, якщо він свіжий, зберігайте в холодильнику.

Якщо це порошок, отриманий з висушеного і меленого імбиру, добре тримати його далеко від світла, вологи і тепла.

Якщо купуєте зацукровані імбир, вибирайте з невеликою кількістю цукру або краще віддайте перевагу натуральному зневодненому продукту.

Як виростити імбир в приміщенні

Щоб виростити імбир в горщику, потрібен корінь з невеликими ростовими пагонами, досить великий і глибокий горщик і глинисто-піщаний ґрунт. Просто закопайте корінь на відстані близько 10 см від поверхні так, щоб пагони були спрямовані вгору. Він не переносить холоду (температура не повинна опускатися нижче 15 ° C) і прямих сонячних променів, тому горщик слід ставити в напівтінистому місці. Його слід регулярно поливати, уникаючи висихання грунту або надмірного зволоження. Коріння можуть бути вилучені з грунту принаймні через 6 місяців після початку вирощування (або коли листя висихають). Їх можна повторно використовувати для вирощування або для додання аромату солодким або пікантним препаратів, що сприяють травленню, боротьбі з набряками і стимулюють очищення організму.