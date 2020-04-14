Імбир: 10 способів використання для відновлення здоров'я

Імбир – це багаторічна трав'яниста рослина родом з Азії. Його активні інгредієнти присутні в корені.

Ця спеція має низку властивостей і переваг: вона полегшує травлення, стимулює обмін речовин, дезінфікує слизову оболонку шлунка, знижує кров'яний тиск шляхом поліпшення кровотоку, а також протидіє целюліту, здуття живота, стверджують OBOZREVATEL і фахівці з Riza.it.

Завдяки своїй протизапальній дії імбир використовується для профілактики виразкової хвороби шлунка, навіть при прийомі ліків, таких як нестероїдні протизапальні препарати. Імбир (в тому числі зацукрований, але за умови, що вживається в помірних кількостях) також рекомендується при автомобільній хворобі, нудоті під час вагітності. Свіжий, у вигляді настою або трав'яного чаю, він бореться з надлишком слизу в дихальних шляхах і кишечнику.

10 ефективних застосувань для здоров'я

Якщо потрібно полегшити нудоту і уникнути блювоти навіть під час вагітності: пожуйте кілька шматочків зневодненого імбиру. У цих випадках настій не рекомендується, оскільки вживання рідини може погіршити самопочуття. Якщо у вас утруднене травлення і ви страждаєте печією: необхідно випити 1 склянку настою імбиру, через 10-15 хвилин після їжі. Щоб приготувати його, доведіть до кипіння 120 мл води, зніміть з вогню і додайте 3-4 тонких скибочки свіжого імбиру. Дайте настоятися 5-7 хвилин і пийте маленькими ковтками, потім з'їжте шматочки імбиру, які використовували для настою. Якщо часто роздутий живіт, і ваша проблема – коліт: використовуйте настій імбиру (див. Пункт 2). Якщо високий рівень цукру в крові і / або холестерину: додавайте 2-3 г порошкоподібного імбиру в день в страви. Посипте імбирем вже приготовлену їжу безпосередньо перед вживанням. В якості альтернативи, розведіть зазначену дозу порошку в 2-3 склянках гарячої води і пийте протягом дня. Якщо потрібно боротися з болем в суглобах і м'язах: масажуйте уражену ділянку 2-3 краплями ефірної олії імбиру, розведеного в ложці олії солодкого мигдалю (можна знайти їх в аптеці). У разі головного болю: масажуйте підошву ніг після ванни тієї ж сумішшю. Якщо слабий імунітет: їжте 20 г свіжого імбиру кожен день. Зважте вказану кількість свіжого кореня, наріжте його скибочками, покладіть в харчовій пакет, потім жуйте протягом дня, бажано між прийомами їжі, і змішайте з декількома шматочками органічної цедри лимона. Якщо у вас бронхіт, біль у горлі: в цих випадках корисний настій (див. Пункт 2). Рекомендується до 3 чашок в день. Для збагачення додайте 1 чайну ложку тимьянового меду на чашку і дрібку порошку куркуми. Якщо часто бувають напади циститу: жуйте кілька шматочків натурального зневодненого імбиру протягом дня і випивайте до 5 чашок настою (див. Пункт 2), збагачуючи 1 столовою ложкою лимонного соку на кожну чашку. Якщо високий кров'яний тиск: просто використовуйте його на кухні, як зазначено в цій статті, краще в поєднанні з часником. Якщо метаболізм уповільнений, ви схильні набирати зайву вагу або страждаєте від целюліту: використовуйте свіжий корінь. Також можна пити имбирно-яблучний сік і застосовувати антицелюлітні імбирні примочки.

ЩЕ 3 ЧАРІВНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМБИРУ

Супер антиоксидант і засіб для схуднення: імбирного-яблучний сік

Це сік, який потрібно пити 1 раз в день. Він поєднує в собі антиоксидантні властивості яблука з тонізуючими і стимулюючими властивостями імбиру. Приготування: вичавити сік 2 червоних яблук з шкіркою і 20 г свіжого імбиру, нарізаного скибочками. Покладіть в стакан 2 нарізаних листочка м'яти і негайно випийте. Якщо використайте це за сніданком, метаболізм буде швидше працювати протягом дня.

Антицелюлітні імбирні примочки

Доведіть літр води до кипіння. Тим часом наріжте 30 г свіжого кореня імбиру і покладіть його в тканинний пакет, потім щільно закрийте стрічкою. Коли вода закипить, зніміть її з вогню і опустіть мішок з тканиною. Розмішайте дерев'яною ложкою, а коли вода пожовтіє, стисніть пакет і вийміть його з контейнера. Занурте невеликий рушник в ще гарячу рідину, відіжміть його і потріть області, які потрібно обробити. Повторіть кілька разів, міняючи рушник. Використовуйте рідину в якості ванни для ніг. Повторюйте 2 рази в тиждень.

Імбир: правильна добова доза і протипоказання

Щоб використовувати властивості імбиру, потрібно не менше 10 г свіжого кореня або 2 г порошку в день. Рекомендується не перевищувати 30-40 г в день, щоб не викликати шлункові розлади. Нарешті, пам'ятайте, що щоденне споживання імбиру і / або у великих дозах не рекомендується, якщо ви приймаєте антикоагулянтні препарати, оскільки це посилює їхню дію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!