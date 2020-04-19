Хороші жири: які продукти обов'язково потрібні в раціоні

Що таке хороші жири? У яких продуктах містяться і як їх можна визначити?
OBOZREVATEL публікує корисну інформацію та поради щодо вибору, які допоможуть залишатися у формі і бути здоровими.
За своєю хімічною структурою жири діляться на два види: насичені і ненасичені. У свою чергу, ненасичені діляться на мононенасичені і поліненасичені. Саме ненасичені жирні кислоти корисні для здоров'я. Вони довше насичують організм та необхідні для правильного функціонування багатьох важливих процесів. А ось насичені повинні складати лише дуже невелику частину вашого раціону, стверджує foodspring.it.
Мононенасичені жирні кислоти
Вони не тільки легко засвоюються, але і допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни A, D, E і K. Також захищають внутрішні органи і знижують рівень холестерину. В цілому, мононенасичені жири дуже корисні і обов'язково повинні бути включені в ваш раціон.
Джерела мононенасичених жирних кислот: авокадо, арахіс і арахісове масло, рапсове і оливкове масло.
Арахісове масло можна намазувати на хліб або використовувати як соус для солодких або солоних страв. Воно є універсальним продуктом з високим вмістом білка. Його дорогоцінні поживні речовини підтримують спортивні результати і повсякденне життя: білки необхідні для розвитку м'язів, а клітковина – для втамування голоду під час дієти.
Поліненасичені жирні кислоти
До них відносяться омега-3 і омега-6. Оскільки організм не може виробляти їх самостійно, вони повинні надходити в організм з їжею.
Але будьте обережні: омега-6 самі по собі шкідливі для здоров'я, і, якщо організму доводиться переробляти їх занадто багато, запальні реакції можуть посилитися.
Комбінація з омега-3 робить омега-6 корисними: ідеальне співвідношення становить 5: 1. З цієї причини необхідно звернути увагу на розподіл жирних кислот при виборі продуктів харчування . Більшість з них забезпечують значно більше омега-6. Проте саме омега-3 допомагають нормальному функціонуванню серця, мозку і зорових функцій.
Джерела омега-3: волоські горіхи, морська риба, лляне масло, рапсове масло, насіння Чіа.
Рапсове масло часто використовується для смаження, однак ненасичені жирні кислоти при впливі тепла швидко окислюються, перетворюючись у шкідливі трансжири. Світло, тепло і повітря роблять масла згірклими, тому краще зберігати їх в сухих і темних місцях.
Насичені жирні кислоти
Вони містяться в основному в продуктах тваринного походження і помітно підвищують рівень холестерину, шкідливого для здоров'я. Тому цей тип жиру повинен становити менше 10% від щоденної кількості калорій. Однак більшість людей споживають його занадто багато.
Продукти, багаті насиченими жирними кислотами: жирне м'ясо, ковбаси, цільні молочні продукти, вершки, масло, картопля фрі і випічка. А також кокосове масло.
Насичені жири ідеально підходять для смаження, тому що вони термостабільні до 200 ° C і окислюються повільніше. Ідеальне масло для смаження – кокосове.
Як вживати хороші жири
Рослинні продукти містять хороші жири, але також до них приєднується морська риба. Всі інші тваринні жири повинні споживатися рідше, ніж рослинні.
Порада: масло можна ідеально замінити авокадо, якщо розмазати його тонким шаром. Якщо віддаєте перевагу більш інтенсивному смаку, спробуйте арахісове масло.
Оптимальне співвідношення між жирами, білками і вуглеводами варіюється. Фактори, які впливають на обмін речовин і харчові потреби, різні: умови життя, заняття спортом, здоров'я і т. Д. Наприклад, завдяки дієті з низьким вмістом вуглеводів, але з високим вмістом жиру організм може навчитися спалювати його більш ефективно і використовувати в якості джерела енергії. Хороші жири слід вживати не на додаток до вуглеводів, а замість останніх.
Які жири сприяють зниженню ваги
Жири дозволяють легко досягти надлишку калорій, однак також вони допомагають менше їсти, тому що насичують організм протягом тривалого часу. В обох випадках жири підвищують рівень інсуліну більше, ніж вуглеводи. Інсулін блокує спалювання жирів і сприяє їх зберігання. Насіння Чіа на сніданок є першим кроком на шляху до розвитку м'язів і поліпшенню фізичної форми.
Беремо до уваги
Хороші жири допомагають схуднути і наростити м'язи.
Переважно споживати більше рослинних жирів, ніж тварин.
Омега-3 і омега-6 жирні кислоти є незамінними і повинні прийматися з їжею.
Кожна страва складається з різних жирів. Вирішальним фактором є склад жирних кислот: чим більше ненасичених, тим краще.
Ненасичені жирні кислоти завжди слід вживати в холодному вигляді.
Насичені жири, такі як кокосове масло, більше підходять для приготування їжі, ніж ненасичені жири.
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