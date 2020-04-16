Про корисні властивості чудо-кореня OBOZREVATEL недавно розповідав. Сьогодні разом з Riza.it пропонуємо приготувати кілька смачних і корисних страв з використанням імбиру.

Різотто з імбиром

Порція розрахована на 2 особи.

Обсмажте 1 нарізану цибулю-шалот в 1 столовій ложці олії. Додайте 120 г коричневого рису і помішуйте протягом хвилини. Потім налийте половину овочевого бульйону і варіть 10 хвилин, додаючи ще бульйон, коли попередній вбереться. Після закінчення зазначеного часу додайте 2 чайні ложки тертого свіжого імбиру, подрібнену петрушку і 1 чайну ложку тертої цедри лимона. Готуйте, додаючи потроху гарячого бульйону.

Фузіллі з помідорами і імбиром

Для 2 осіб: дрібно наріжте 1 цибулину і трохи грубіше 300 г очищених помідорів. Нагрійте 1 столову ложку масла в сковороді, потім додайте цибулю і перемішайте протягом декількох хвилин. Залийте нарізані помідори, сіль і перець чилі і варіть 10 хвилин, додавши шматочок тертого кореня імбиру в кінці приготування. Відваріть 120 г цільнозернового пасти типу фузіллі, процідіть після приготування і додайте в соус. Трохи обсмажте, приправте ще однієї дрібкою перцю чилі і подавайте до столу разом з якоюсь білковою їжею (наприклад, рибою) і овочами за смаком.

Куряче філе з імбиром

Для 2 осіб: покладіть 360 г курячого філе, нарізаного смужками, в миску з соком 1 лимона, 1 столовою ложкою олії, 20 г тертого імбиру, перцю чилі за смаком і 1 щіпкою солі. Змішайте 1 гілочку м'яти з 125 г натурального йогурту і тертою цедрою лимона, потім вилийте суміш на курку. Накрийте плівкою і поставте в холодильник на 8 годин. Потім добре розігрійте сковороду для гриля і приготуйте курячі смужки. Подавайте в гарячому вигляді разом з якимось джерелом вуглеводів (наприклад, 60 г рису або хліба) і овочами за смаком.

Імбирне печиво

Для 10 порцій: включіть її на 175 ° C. Змішайте 50 г цукру, 1 столову ложку меленої кориці, 3 чайні ложки меленого імбиру, 250 г цільної пшеничного борошна і 0,5 чайної ложки харчової соди. Додайте 100 г вершкового масла, нарізаного на маленькі кубики, і вимішують, поки не вийде розсипчасте тісто. Додайте 2 столові ложки меду і знову перемішайте. Розкачайте суміш в прямокутний лист висотою близько половини сантиметра. Випікайте 15 хвилин, потім розріжте на 10 прямокутних шматочків. Подавайте на сніданок із зеленим чаєм, 1 фруктом, 5 горіхами мигдалю і 1 йогуртом.

Про лікувальні властивості імбиру читайте тут, а про те, як зберігати і вирощувати імбир в домашніх умовах, читайте тут.