Дієтологи розвінчали міф про шкоду нічного перекусу

Відомі дієтологи з різних країн світу відзначають, що правильний перекус перед сном корисний, оскільки допомагає підтримувати здорову вагу, контролювати апетит і рівень цукру в крові.

Отже, grandkulinar.ru пише, що рекомендують їсти дієтологи проти ночі:

Склянка молока

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Тепле або холодне молоко перед сном - відмінний вибір. "Я люблю випити склянку молока, коли я голодна перед сном, - говорить дієтолог Стейсі Льюїс з Алабами. – У кожних 30 гр. молока міститься 1 гр. білка. Це допомагає мені насититися до сніданку".

Грецький йогурт

Гарний варіант - грецький йогурт. Едвіна Кларк, магістр хірургії, сертифікований і практикуючий дієтолог і фахівець зі спортивної дієтології. "Миска з фруктами і грецьким йогуртом дає нам вершкову солодкість морозива без зміста в ньому цукру і жиру, - каже вона. – Ще в йогурті багато мікроелементів, які можуть допомогти налагодити травлення, а також це джерело амінокислоти триптофан, яка допомагає регулювати добовий біоритм" .

Мигдаль в шоколаді

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Роміна Баррітта, дієтолог з Латинської Америки, вважає, що нічний перекус не завжди необхідний. Справа в тому, як пізно ви зазвичай вечеряєте. "В Аргентині вечерю подають пізно, близько 20:30 або 21:00, тому немає сенсу їсти ще перед сном ... Але, як виявилося, еспресо без кофеїну з додаванням невеликої кількості молока із мигдалем в темному шоколаді – це моє".

Арахісова паста

Брін Макдауелл, сертифікований дієтолог, рекомендує арахісову пасту. "Мій улюблений вечірній перекус – ложка арахісової пасти, посипана шоколадною крихтою. Кремова і хрустка текстура, білки і жири для насичення і трохи солодощів, щоб порадувати себе".

Попкорн

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Як не дивно, доповнить денну норму споживання злаків і всім відомий попкорн. "Один з моїх перекусів перед сном – це попкорн з дрібкою солі", - зізнається Кара Елізабет Картер, дієтолог з США. У домашніх умовах його можна приготувати, використовуючи звичайну мікрохвильовку.

Фрукти з сиром

Прекрасний нічний перекус – комбінація сиру і фруктів. За словами Дені Сінделар, сертифікованого дієтолога, шматочки яблука і сир – це ідеальне поєднання солодкого і солоного.

Трав'яний чай

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Дуже багато фахівців відзначили, що перед сном обов'язково п'ють чашку чаю. "Менше їжі, більше пиття!" - впевнений сертифікований дієтолог Джессі Ферман. "Теплий трав'яний чай – мій вибір номер один для того, щоб переключитися на підготовку до сну, відчуваючи м'який смак". Серед найбільш популярних видів чаю – ромашковий, лавандовий і ройбуш.

Гарбузове насіння

Дієтолог Трейсі яблуні Бреннер п'є чай з гарбузовим насінням. "У гарбузовому насінні міститься багато магнію і триптофану, амінокислоти, корисні для лікування безсоння (організм перетворює триптофан в серотонін, а потім в мелатонін, розслабляючий гормон сну).

Чіпси з піти і хумус

Ще одне гарне сполучення корисних вуглеводів і білків можна виявити в порції хумусу з жменею чіпсів з піти (щоб вмочати в хумус). Тріша Бенджамін Рут, сертифікований дієтолог, зазначає: "Білки і вуглеводи дають мені паливо на всю ніч".

Заморожені фрукти

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А дієтолог Джессіка Кордінг всім рекомендує заморожені ласощі. "Я обожнюю заморожені ягоди в якості нічного перекусу: це ідеальний мікс кислого і солодкого, - заморожені ягоди добре поєднуються з іншими "нічними суперфудами ", -" Якщо я знаю, що мені потрібно трохи білка, я додам трохи білого грецького йогурту, рікотти або шматочок сиру".

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