Дієтологи розповіли, в яких випадках варто звернутися до лікаря

Причиною для звернення до дієтолога має бути не зайва вага, а інші, більш значущі чинники.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли дієтологи, до яких ми звернулися з проханням роз'яснити, що саме може стати причиною для усвідомлення того, що час звернутися по допомогу до фахівця.

Отже, що може стати причиною для звернення до лікаря?

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: проблеми психологічного характеру й невдоволення своїм зовнішнім виглядом

"Проблеми зі здоров'ям на тлі зайвої ваги. Гіпертонія, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, проблеми зі шлунково-кишковим трактом тощо. Також причиною для звернення можуть бути проблеми психологічного характеру й невдоволення своїм зовнішнім виглядом".

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: якщо ви в тяжкому психологічному стані

"Причина для звернення до лікаря − невдоволення якістю вашого життя. Якщо ви перебуваєте в розладнаному стані, вас усе пригнічює, ви в тяжкому психологічному стані − це і є привід для звернення до лікаря. Якщо у вас проблеми з кишківником, порушення сну, пам'яті, вас нічого не тішить − вам час до дієтолога.

Пригнічений стан говорить про те, що у вас неправильно працює кишківник, а також проблеми з гормонами й нейромедіаторами, і психолог у цьому не допоможе. Психолог буде розповідати, як потрібно, але ви не виконуватимете його поради. 95% серотоніну, гормону радості, виробляє кишківник. Якщо ви постійно пригнічені, у вас кишківник у запальному стані. Зайва вага й невдоволення своїм зовнішнім виглядом − це занадто просто, насправді все набагато складніше й серйозніше".

Лікар-дієтолог Ольга Набока : зайва вага та діагностовані захворювання

"Зайва вага, діагностовані захворювання або направлення від сімейного лікаря чи вузькопрофільного спеціаліста".

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