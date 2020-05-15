Дієтологи розповіли, з чим до них звертаються та в чому полягає їхня допомога

Працюючи з клієнтом, дієтолог має правильно оцінити ситуацію, взяти до уваги низку важливих факторів, знизити ймовірність ускладнень і побічних ефектів та ухвалити правильне рішення.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли лікарі-дієтологи, яких ми попросили пояснити, у чому конкретно полягає допомога фахівця та з якими проблемами найчастіше звертаються клієнти.

Отже, в чому полягає допомога дієтолога?

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: щоб нормалізувати вагу, потрібен комплексний підхід

"Дієтолог має оцінити серйозність ситуації, знайти причину проблеми, після чого він підбирає збалансований раціон, складає правильну дієту.

Причому правильно складена дієта повинна містити якомога менше обмежень і водночас бути смачною. Щоб нормалізувати вагу, потрібен комплексний підхід. Дієтологу слід багато чого взяти до уваги: в раціоні має всього вистачати, тобто білків, жирів і вуглеводів, водночас має бути дефіцит енергії та не повинно турбувати почуття голоду. Також дієтологу потрібно правильно підібрати для клієнта фізичні навантаження, за яких людина почуватиметься комфортно.

Спершу лікар дає консультацію, потім веде клієнта, а після того як людина схудне, вона періодично приходить на консультацію, щоб щось "шліфувати", перевірити, чи все добре. Проблема, з якою найчастіше звертаються – корекція ваги".

Лікарка-дієтологиня Людмила Гончарова: я створюю індивідуальну чарівну таблетку

"Насамперед у правильній діагностиці та рекомендаціях, які даються після того, як будуть здані всі необхідні аналізи. Я імунологиня, вірусологиня та психіатриня. Я лікую порушені обмінні процеси їжею та використовую їжу як ліки. Я не просто знаю, що містить продукт і що він робить в кожному середньостатистичному організмі, а знаю, що цей продукт робитиме саме у вашому організмі.

Саме тому мені потрібні персоналізовані аналізи. Вони необхідні для створення унікальної формули здоров'я конкретної людини. Вона згодиться тільки їй і нікому іншому. Можна сказати, що я створюю індивідуальну чарівну таблетку.

Найчастіше звертаються з надмірною вагою, порушенням сну, порушенням роботи щитовидної залози, порушенням роботи органів малого таза, із загальним порушенням стану тіла. Як правило, у багатьох на руках є результати обстежень, людина знає про те, що у неї кіста, міома, інші проблеми тощо. Вона вже пройшла стандартний медичній підхід дієтологів без медичної освіти з дієтами з інтернет-програм і розуміє, що їй потрібна серйозна допомога".

Лікарка-дієтологиня Ольга Набока: цілі можуть бути різні, але основна робота має бути спрямована на корекцію підбору продуктів

"У корекції раціону харчування під конкретну мету. Цілі можуть бути різні, але основна робота має бути спрямована на корекцію підбору продуктів. Непотрібні продукти повинні бути виключені з раціону. Якщо необхідно набрати м'язову масу або прибрати зайву вагу, обов'язково має бути підібраний колораж.

Проблеми, з якими найчастіше звертаються: зайва вага, ожиріння й на тлі цього такі супутні проблеми, як цукровий діабет, проблеми травної системи, панкреатит, гастродуоденіт".

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