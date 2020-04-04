Дієтологи про користь та недоліки західноафриканської їжі

Одним з основних фуд-трендів цього року прийнято вважати західно-африканську кухню.

Основними відмінними рисами цієї кухні є широке використання пальмової олії, велика кількість спецій, особливо перцю чилі. Також широко використовується арахіс, який додають до більшості страв, починаючи від супів і закінчуючи овочевим рагу.

Основний акцент в цій кухні роблять на овочі та свіжу зелень. М'ясо в західноафриканській кухні використовується досить рідко, проте є інша цікава особливість: в цій кухні часто поєднують у одній страві м'ясо та рибу.

OBOZREVATEL з'ясовував наскільки корисна західноафриканська кухня і що про неї думають дієтологи.

Сергій Антонюк, лікар-дієтолог:

У пальмовій олії немає нічого поганого, якщо використовується чиста олія, а не транс-жири.

Якщо ж цей продукт гідрогенерірованний, тоді виходить щось на зразок нашого маргарину. У цьому випадку використання такої олії є вкрай небажаним. Продукт дешевий, проте дуже шкідливий. Такі жири руйнують еластичність наших судин, що в результаті призводить до тромбозу.

Що стосується основних інгредієнтів цієї кухні, то потрібно пам'ятати, що багато продуктів є калорійними. Отже, така кухня не підійде тим, хто хоче схуднути або хоча б утримати вагу на одному показнику.

Багато овочів і зелені - це добре, проте багато жирів і крохмалю - це погано. Якщо у вас немає протипоказань за життєвими показниками і немає алергії на якісь продукти - я не бачу причини чому не можна спробувати цю кухню.

Безумовно, для нас дещо незвично те, що вони в одній страві можуть поєднати м'ясо і рибу, проте і в тому, і в іншому випадку це білок. Тут немає шкоди, це скоріше питання харчової поведінки і звичок.

Якщо вам подобається і вам це смачно - чому б і ні?

Людмила Гончарова, лікар-дієтолог:

Для мене, як для лікаря, не зовсім зрозуміло, чому люди шукають ключ до власного здоров'я не в себе вдома, а в інших країнах. Потрібно розуміти, що якщо людина виглядає по-іншому, то у неї і ферментативна система буде не така як у нас. Генетика у нас, і у людей, що живуть в Західній Африці, серйозно відрізняється. Те, що підходить одним людям, абсолютно не прийнятно для інших.

За статистикою у багатьох людей європеїдної раси спостерігається алергічна реакція на арахіс. Потрібно мати дуже хорошу ферментативну систему, щоб він засвоювався. Не кожна людина легко перетравлює цей продукт. Без обстеження людина буде списувати дискомфорт в шлунку на проблеми з травленням і навіть не буде здогадуватися, що у неї просто алергічна реакція на арахіс.

Другий момент на який я звернула б увагу - це використання пальмової олії. За своєю поживної цінністю на першому місці стоїть пальмоядрова олія, а не пальмова.

Пальмова олія - це відходи, отримані при виробництві більш дорої олії. Нічого корисного дешевший варіант в собі не несе, більш того, цей продукт може спровокувати ряд ускладнень в роботі серцево-судинної системи.

Також варто звернути увагу на те, що в цій кухні широко використовується батат. Це крохмалистий продукт, який є складним вуглеводом і містить багато цукрів. Вживання цього продукту не рекомендовано людям з цукровим діабетом.

Окрім того, надмірне вживання батату може спровокувати розвиток панкреатиту, викликати запалення підшлункової залози або стати причиною розвитку серцевих захворювань.

Я б порекомендувала бути вкрай обережними при переході на іншу кухню і не приймати таке рішення не пройшовши обстеження.

Олена Юдіна, лікар-дієтолог:

В першу чергу людина має сама собі відповісти на питання щодо того, з якою метою вона хоче перейти на цю кухню. Будь-який дієтолог, почувши, що людина хоче перейти на якусь кухню поставить одне питання: "Для чого?"

Справа в тому, що західноафриканська кухня поєднала в собі віяння вегетаріанства і середземноморську дієту. Тобто по суті цю кухню можуть прийняти і вегетаріанці, і м'ясоїди. Проте, у мене велике питання до цієї кухні через велику кількість арахісу. Арахіс в дієтологи не особливо рекомендують вживати. За своєю поживною цінності арахіс посідає останнє місце в порівнянні з іншими горіхами.

Ще один важливий момент: арахісова паста досить жирна. У арахісі на 100 грамів продукту міститься 40 грамів жиру. А при приготуванні арахісової пасти ще додатково додаються жири.

Далеко не всі можуть переносити арахіс. По-перше, через високий вміст жирів. По-друге, через те, що він може бути алергеном. Люди у яких є проблеми з шлунково-кишковим трактом не приймуть це харчування.

Що стосується великої кількості овочів і фруктів, які використовуються в цій кухні - це тільки великий плюс.

Також потрібно пам'ятати, що ми звикли до одних спецій, а в цій кухні вони зовсім інші. І справа не в тому наскільки вони нам сподобаються, а в тому, наскільки вони сподобаються нашому шлунку.

Тому, всім, хто вирішив перейти на іншу кухню я б порадила для початку проконсультуватися у фахівця, пройти обстеження, здати аналізи і тільки після того, як лікар повністю виключить можливість ускладнення, переходити на іншу кухню. В іншому випадку ви можете собі нашкодити.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що західноафриканська кухня стала одним з основних фуд-трендів 2020 року. Про це можна прочитати тут.

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З одним з фуд-трендів цього року ви можете ознайомитися тут.

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