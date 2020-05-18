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Дієтологи назвали найкорисніші на Землі продукти

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Фахівці з харчування назвали найкорисніші продукти на Землі, які покращують роботу нашого організму і зберігають здоров'я.

Перше місце зайняв звичайний лимон. На думку дієтологів, цей фрукт володіє потужними антиоксидантними властивостями, впливає на рівень холестерину, знімає запальні процеси і допомагає зв'язкам зберігатися еластичними.

Дієтологи назвали найкорисніші на Землі продукти

Getty

Не менш корисна для людини і капуста брокколі. Вона містить багато білка і вітаміни К, С і А.

Замикає топ-трійку чорний шоколад. Він не тільки покращує настрій, але й діє, як препарат, що знижує тиск. Звісно, що такий ефект досягається при умові, що цей продукт виготовлений з натурального какао без будь-яких домішок жиру.

Дієтологи назвали найкорисніші на Землі продукти

Getty

На четвертій позиції опинилася картопля, багата на харчові волокна і складні вуглеводи.

А замикає п'ятірку лосось, який вважається прекрасним джерелом Омега-3. Доведено, що якщо щодня з'їдати по 100 грамів цієї риби, то можна попередити розвиток хвороби Альцгеймера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провівши дослідження в різних країнах, вчені дали рекомендації з приводу продуктів, які допоможуть людині справитися з нападами голоду і наситять організм без шкоди для нього.

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Теми
Дієти та фітнес живлення
Теги
харчування дієтолог
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