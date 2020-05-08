Дієтолог розвінчав міф щодо шкоди яєць та холестерину

Є люди, які обмежують кількість яєць в своєму раціоні, у зв'язку з ризиком підвищення рівня холестерину в крові. Однак, в даній ситуації, багато хто беруть до уваги не всі фактори.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Світлана Фус.

"Про те, що надлишок холестерину "засмічує" артерії, призводить до серцево-судинних захворювань, знають всі. Дійсно, в жовтку холестерину багато - кожне куряче яйце містить близько 200 мг холестерину, при добовій нормі споживання його для дорослих 300 - 400 мг. Проте яєчні жовтки містять природний емульгатор лецитин. Поєднання в жовтку холестерину і лецитину робить яєчний холестерин безпечним для судин. Холестерин необхідний організму. Без нього нам не прожити, він потрібен для синтезу гормонів, вітаміну Д, для побудови мембран клітин", - зазначила дієтолог.

За словами лікаря, холестерин, який ми отримуємо з харчових джерел в "розумних кількостях" не пов'язують з підвищенням рівня холестерину в крові. Більш істотно впливає той, який виробляється в самому організмі, тобто наш власний. Саме він може відкладатися на стінках судин. Так відбувається у людей при порушенні обміну холестерину, захворюваннях печінки, жовчного міхура.

"Таким людям потрібно менше побоюватися продуктів харчування, в яких міститься багато холестерину. Більше значення має кількість насичених жирів в їжі - жирних сортів м'яса і молочних продуктів у великій кількості, ковбас, виробів на маргарині. Тому, якщо ви здорові, не треба боятися курячих яєць і жовтка", - підкреслила лікар.

Яйце містить багато білка, який дає нам тривалу ситість. У яєчному білку є всі амінокислоти, в тому числі незамінні, які організм сам не може виробляти. Яєчний білок тому називають еталонним білком і з ним порівнюють амінокислотний склад білків інших продуктів.

За словами дієтолога, цей продукт, особливо жовток, містить велику кількість вітамінів: D, E, K і групи В (зокрема, В12 і В6), мінеральні речовини (залізо, мідь, цинк, сірки). Наявність вітаміну B12 в цьому продукті особливо актуальна для людей, які не їдять м'ясо. Два яйця покриють 30% добової потреби у вітаміні B12.

"Скільки можна їх з'їдати? Я рекомендую 1-2 шт на день. Яйця можуть бути присутніми в меню кожної здорової людини. Це проста і легка в приготуванні їжа", - підкреслила дієтолог.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!