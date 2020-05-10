Дієтолог розповів, який вітамін необхідний нам саме в травні

Олена Коваленко FoodOboz 11:00, 10.05.2020

У травні в раціоні кожної людини мають бути присутні продукти, які містять дуже важливий вітамін.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог-нутриціології Ольга Набока.

За словами лікаря, в період з квітня по травень в раціоні повинні бути присутніми продукти, з високим вмістом вітаміну С.

"Це основний вітамін, який нам зараз потрібен і від наявності якого залежить стабільність нашої імунної системи", - підкреслила лікар, зазначивши при цьому, що вітамін С у великій кількості міститься в лимоні, апельсині, часнику.

У той же час, лікар нагадала, що продукти, які містять вітамін С, як правило є алергенними і з ними потрібно бути вкрай обережними, оскільки вони мають ряд побічних ефектів.

Небезпека продуктів, що містять вітамін С

Часник

Надмірне використання цього інгредієнта може спровокувати загострення захворювань шлунково-кишкового тракту. Ефірні масла, що знаходяться в складі часнику, можуть дратувати стінки стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки.

Лимон

За рахунок підвищеного вмісту кислоти можуть виникнути проблеми з травною системою. Натщесерце можна додавати 1 скибочку лимона у воду. При гастриті і підвищеній кислотності – натщесерце не можна вживати лимон взагалі, а протягом дня не більше 30 грамів дрібно.

Апельсини

Апельсини можуть бути найсильнішими алергенами.

Безпечними рекордсменами за вмістом вітаміну С є:

  • яблука (165 мг / 100г),

  • петрушка (150 мг / 100г),

  • зелений перець (150 мг / 100г),

  • брокколі (136 мг / 100г),

  • брюссельська капуста (120 мг / 100г),

  • свіжий кріп (100 мг / 100г),

  • кольорова капуста (70 мг / 100г).

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щдотого, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

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