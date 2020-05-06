Дієтолог розповів, які продукти не варто класти в холодильник

При зберіганні продуктів харчування багато хто з нас припускаються серйозних помилок, тим самим не тільки зменшуючи термін придатності продукту, а й позбавляючи його поживних властивостей.

Про це в соцмережі Facebook написала дієтолог Світлана Фус.

За словами дієтолога, не всі продукти мають зберігатися в холодильнику. Багато з них не тільки марно займуть там місце, але втратять свій смак і зовнішній вигляд, знизиться їх харчова цінність і зменшиться термін придатності.

Отже, які продукти не варто зберігати в холодильнику і чому

Картопля

Картопляний крохмаль перетворюється на цукор при низьких температурах. Ось чому картопля втрачає смак і стає солодкою. Крім того, вода в картоплі під впливом низької температури змінює свій обсяг, що робить овоч м'яким і, як правило, погано придатним для вживання в їжу.

Часник і цибуля

За словами дієтолога, вони просто гниють, якщо немає потрібної циркуляції повітря.

Морква і буряк

Вони починають гнити набагато швидше саме при зберіганні в холодильнику.

Томати

Якщо зберігати їх в холодильнику, вони швидко втрачають смак і стають водянистими.

Огірки

Вони стають м'якими при більш низьких температурах. Огірки люблять тепло.

Як зберігати?

Овочі, як правило, люблять сухі, затемнені місця з гарною циркуляцією повітря. Підійде дерев'яний ящик. При цьому слід пам'ятати, що такі овочі, як картоплю, помідори або перець, краще зберігати окремо один від одного. Річ у тім, що етилен, який виділяють овочі, прискорює дозрівання фруктів і овочів, що знаходяться поблизу.

Фрукти

Кладемо в холодильник тільки стиглі та м'які авокадо, манго, груші, сливи або абрикоси. Так ми отримаємо кілька додаткових днів для їх споживання.

Банан

Це плід, який дозріває при температурі 15-20 градусів. Тому, якщо ви купили їх зеленими, не зберігайте їх у холодильнику. Стиглі банани також не варто поміщати туди, оскільки при більш низьких температурах їх шкірка темнішає швидше.

Цитрусові

Всі цитрусові найкраще зберігати при температурі вище 0°C. Більш того, висока вологість може призвести до їх гниття. Також майте на увазі, що лимони і лайм дуже легко і швидко вбирають запахи з навколишнього середовища. Їх можна покласти в холодильник, щоб уповільнити процес їх дозрівання, проте ненадовго.

Як зберігати?

Плоди найкраще зберігати при кімнатній температурі. Головне - забезпечити їм адекватну циркуляцію повітря. Банани, груші, абрикоси, ківі, манго, сливи і персики виробляють етилен, тому їх слід зберігати окремо.

Солодощі

Шоколад

При низьких температурах шоколад покривається білим нальотом, який з'являється в зв'язку з кристалізацією цукру. Крім того, шоколад швидко вбирає запахи ззовні, і, напевно, ніхто не захоче, щоб шоколад мав запах м'яса.

Мед

Низька температура призведе до того, що мед почне кристалізуватися. Велика перевага натурального меду в тому, що він не псується при кімнатній температурі. Тому найкраще його зберігати в щільно закритій скляній банці в затемненому місці, наприклад, в шафі.

Хліб

Якщо ви збираєтеся їсти хліб протягом декількох днів, не кладіть його в холодильник. Низька температура змінює структуру хліба, через що він втрачає смак, а висока вологість може змусити хліб швидко покриватися цвіллю. Як зберігати? Хліб слід покласти в паперовий пакет і зберігати при кімнатній температурі.

І ще важлива інформація, яку слід пам'ятати:

- найтепліше місце в холодильнику, де температура не стабільна - це полички на дверцятах. Тому продукти тривалого зберігання, які вимагають більш низьких температур, тримати там не рекомендується.

- зберігати продукти в холодильнику треба в щільно закритих ємностях. При малому контакті з киснем готові продукти довше зберігають свою харчову цінність.

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