Дієтолог розповів, які 9 продуктів потрібно їсти кожен день

Здорове харчування життєво важливе для вашого здоров'я. Виявилося, що щодня потрібно вживати спеції, капусту, оливкову олія і кілька інших продуктів.

Так, дипломована дієтолог Холлі Ларсон нагадала, що саме різноманітне харчування гарантує відсутність проблем зі здоров'ям.

Її рекомендації нижче пропонують список інгредієнтів, якими слід доповнити свій раціон, пише The Daily Meal.

1. Оливкова олія

Нерафінована, чиста оливкова олія корисна для серця і мозку. Вона також містить антиоксиданти, які знижують ризик пошкодження клітин і запобігають масі різних захворювань.

Оливкова олія допомагає знизити ризик виникнення інсульту, депресії, раку молочної залози, хвороби Альцгеймера, панкреатиту, виразкового коліту тощо.

Оливкова олія

2. Ягоди

Чорниця, малина, полуниця та інші ягоди багаті вітамінами, мінералами, клітковиною і фітохімічними речовинами, які допомагають знизити ризик розвитку раку та інших серйозних хвороб.

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Варто пам'ятати, що ягоди також містять менше цукру, ніж багато інших фруктів. В несезон не забувайте вживати в їжу заморожені ягоди, вони при правильному зберіганні не гублять свої корисні властивості.

ягоди

3. Вода

Хоча це технічно не їжа, вода повинна бути нашим основним напоєм. Якщо вам це не подобається, додайте у воду цитрусовий сік, свіжу зелень або нарізані огірки для додання напою смаку.

Вода з цитрусовими

4. Спеції

Спеції прекрасні, тому що вони додають смак до м'якої їжі. Багато спецій, таких як куркума, також мають виражені протизапальні властивості, тобто вони можуть допомогти полегшити симптоми ревматоїдного артриту, псоріазу, астми, хвороби Крона, вовчанки і багато чого іншого.

Куркума

5. Горіхи і насіння

Різноманітність горіхів і насіння пропонує безліч поживних переваг, таких як білок, корисні жири і мінерали. Горіхи також є відмінним джерелом антиоксидантів.

Горіхи і насіння

6. Зелень

Покладіть жменю шпинату в ранковий смузі або використовуйте ці листя в якості основи для салату на обід. Листова зелень насичена вітамінами А, С, Е і К, мінералами, клітковиною, залізом, магнієм, антиоксидантами, калієм і кальцієм.

Зелень

7. Темний шоколад

"Шоколад корисний не тільки для душі, але і для нашого серця!" - каже дієтолог.

Темний шоколад має багато дивовижних переваг (від какао), включаючи поліпшення настрою, профілактику раку, природну енергію, поліпшення зору, здоров'я серця, зниження рівня холестерину і багато іншого.

Темний шоколад

8. Капуста

Овочі хрестоцвітних, такі як кольорова капуста, білокачанна капуста і брокколі містять сульфорафан, який при потраплянні в організм знижує ризик розвитку раку і діабету, покращує здоров'я серця, допомагає травленню і захищає від шкідливого впливу сонця.

Капуста

9. Кава або чай

Звичайні каву і чай багаті антиоксидантами, які борються із запаленням і деякими з найбільш смертельних захворювань.

Кава, зокрема, може продовжити ваше життя, допомогти вашому серцю битися, запобігти погіршенню стану мозку, знизити ризик депресії, перешкодити карієсу і підвищити продуктивність.

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Чай може знизити ризик серцевого нападу або інсульту, допомогти з втратою ваги, захистити кістки, зміцнити імунну систему і захистити легені від пошкоджень, викликаних сигаретним димом.

Кава

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