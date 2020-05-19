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Дієтолог розповів про унікальну дієту для гіпертоніків

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Поряд з регулярними фізичними навантаженнями, контролем стресу і ліками при необхідності, здорове харчування є основою в лікуванні і профілактиці гіпертонії.

Дієтолог розповів про унікальну дієту для гіпертоніків

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Віра Паламар.

Які ж принципи і підходи в харчуванні можуть допомогти в боротьбі з підвищеним артеріальним тиском?

За словами дієтолога, сьогодні науково доведено, що в багатьох випадках високоефективною є DASH дієта (Dietary Approaches to Stop Hypertension, в перекладі з англійської "Дієтичний підхід до припинення гіпертонії").

За словами доктора Діпак Бхатта, професора медицини Гарвардської медичної школи і керівника кардіології VA Boston Healthcare System, ця дієта допомагає значно знизити тиск при гіпертонії.

Основні принципи DASH дієти

  • в раціоні жиру має бути менше 27% від загальної кількості калорій (наприклад, при добовій калорійності раціону 1800 – 2000 ккал - це буде складати 52-58 г жиру);

  • включення в раціон великої кількості фруктів і овочів;

  • вибір цільнозернових круп і готових продуктів з цільнозернового борошна;

  • включення в раціон нежирних або маложирних молочних продуктів;

  • перевага в раціоні віддається птиці, рибі і горіхам як основному джерелу білка, а не червоному м'ясу.

"DASH дієта включає в себе велику кількість кальцію, калію, магнію і клітковини, а ось вміст солі знижується. Як і будь-яка зміна способу життя, DASH дієта вимагає певної роботи і зусиль, але це точно дасть значне поліпшення рівня вашого артеріального тиску і здоров'я в цілому", - сказала дієтолог.

План харчування при DASH дієті

Дієтолог розповів про унікальну дієту для гіпертоніків

Цільнозернові продукти

Це хліб з цільнозернового пшеничного або житнього борошна, цільнозернові макаронні вироби, вівсяні, ячмінні, житні пластівці, каші та інші страви з неочищених круп (гречаної, ячмінної, пшеничної, полби, вівса, проса, кіноа, бурого або коричневого рису, жита, проса).

У денному раціоні рекомендовано 30 – 90 г. хліба, 100 – 300 г. каш або макаронних виробів (вага у готовому вигляді).

Дієтолог розповів про унікальну дієту для гіпертоніків

Овочі

Можна вживати у будь-якому вигляді (сирому або готовому), в зимовий період можна сміливо включати заморожені овочі до свого раціону. І обов'язково в раціоні має бути багато зелені і листя салату. Щодня необхідно вживати не менше 500 г овочів.

Дієтолог розповів про унікальну дієту для гіпертоніків

Фрукти

Щодня вживайте 4 – 5 порцій фруктів і ягід. Одній порції фруктів відповідає: 1 середній фрукт (120 – 150 г), ягоди свіжі або заморожені (150 – 200 г), 2 сухофрукти (курага, чорнослив, інжир), 10 – 15 ягід родзинок.

Дієтолог розповів про унікальну дієту для гіпертоніків

Кисломолочні продукти

За умови, що ці продукти не містять цукру і мають низький відсоток жирності. Щодня вживайте 2 – 3 порції. Одній порції відповідає: 250 мл йогурту, кефіру, молока, закваски, 40 - 50 г білих сирів ( "Фета", "Бринза", "Адигейський", "Моцарелла" й т.ін.) 150 - 200 г сиру.

Дієтолог розповів про унікальну дієту для гіпертоніків

Нежирне м'ясо, птиця, риба, яйця

У денному раціоні рекомендується 150 – 200 г м'ясних продуктів (виключайте готові ковбаси, сосиски, сардельки) або 200 г нежирної риби, або 1 яйце. М'ясо вживайте 3 – 4 рази на тиждень. При цьому кількість червоного м'яса не має перевищувати 150 г на тиждень.

Нежирні сорти риби мають бути присутні не менше 3 разів на тиждень. Яйця вживайте не більше чотирьох разів на тиждень.

Дієтолог розповів про унікальну дієту для гіпертоніків

Горіхи, сіль та масло

Протягом тиждня рекомендується вживати 50 -100 г горіхів, 30-50 г сирого насіння, 200-300 г бобових (квасоля, боби, горох, маш, сочевиця). Рекомендуються нерафіновані олії по 3-4 чайні ложки на день. Що стосується меду або варення, то рекомендується не більше 2 – 3 чайних ложок на день. Сіль слід скоротити до 0,5 чайної ложки на день.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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