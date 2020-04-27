Дієтолог розповів про лікувальний вплив правильного харчування

20% передчасних смертей викликані незбалансованим харчуванням і відсутністю правильної дієти.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила дієтолог Віра Паламар. ⠀

За словами лікаря, дотримання збалансованої дієти - відмінна профілактика цілого ряду захворювань, оскільки здійснюється вибір продуктів з високим вмістом поживних речовин і низьким вмістом калорій. ⠀

Дієтолог склала список захворювань, яким можна запобігти завдяки правильно складеному раціону.

Серцево-судинні захворювання

За словами лікаря, порушення функцій серцево-судинної системи забирають більше життів, ніж усі форми раку разом узяті.

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, правильне харчування значно знижує ймовірність серцево-судинних захворювань. Ви можете уникнути проблем із серцем, якщо будете вживати менше продуктів, що містять насичені або транс-жири і холестерин. Вони містяться в покупній випічці: пампушках, круасанах, білому хлібі, хлібі для тостів, чіпсах, сухариках, попкорні, будь-якій готовій смаженій їжі з фастфуда", - зазначила дієтолог, наголосивши при цьому, що необхідно купувати продукти з високим вмістом поліненасичених жирів, такі як жирні кислоти омега-3, які є в жирній морській рибі (лосось, макрель, оселедець) і волоських горіхах.

Рак

За словами лікаря, якщо додати в раціон більше овочів і фруктів - шанси захворіти на рак суттєво знизяться.

Остеопороз

Особливу увагу лікар приділила остеопорозу, зазначивши, що це захворювання викликає пористість кісток і є головною причиною ламкості і переломів кісток.

"Остеопороз - причина 8,9 мільйона переломів щорічно. Правильне харчування покращує здоров'я кісток і знижує ризик переломів. У групі ризику знаходяться люди похилого віку, яким особливо важливо споживати вітамін D і кальцій. Ці поживні речовини сприяють формуванню здорової кістки. Вітамін D міститься в яйцях , фруктових соках, грибах", - зазначила дієтолог.

Ожиріння

За словами дієтолога, кожен четвертий житель України страждає на ожиріння, що безпосередньо пов'язано з харчуванням і впливає на розвиток серцево-судинних захворювань, а також діабету.

"Чому люди страждають на ожиріння? Причинами є висококалорійна їжа і малорухливий спосіб життя. Правильне харчування допомагає досягти здорової ваги і підтримувати її", - заявила дієтолог, наголосивши на необхідності зосередитися на цільнозернових крупах, фруктах і овочах замість оброблених продуктів.

Діабет

За словами лікаря, в світі стрімко зростає кількість хворих на діабет 2-го типу, а це захворювання, в свою чергу, впливає на розвиток проблем з нирками і серцем.

"Діабет 2-го типу викликаний вживанням занадто великої кількості цукру, і розвитком інсулінорезестентності (це порушення, при якому організм виробляє інсулін, але не використовує його належним чином). Знизити ризик розвитку діабету можна уникаючи десертів і солодких напоїв. Замість них краще споживати фрукти, цільнозернові злаки з низьким вмістом цукру і листову зелень", - зазначила лікар. ⠀

Паламар наголосила, що правильне харчування не тільки запобігає хворобам, а й сприяє фізичному і розумовому здоров'ю і гарному самопочуттю.

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