Дієтолог розповів правду про "гормон щастя"

Чи дійсно існує так званий "гормон щастя"?

Чи може правильно складене меню впливати на психологічний стан людини? Як потрібно складати меню в умовах карантину і вимушеної ізоляції?

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

"Чи може правильно складене меню впливати на психологічний стан людини? Звичайно, будь-який прийом їжі - це свого роду задоволення.

Якщо ми говоримо про так званий "гормон щастя", то потрібно розуміти, що "гормонами щастя" вважаються три види гормонів: дофамін, серотонін і ендорфіни. Ендорфіни - це, мабуть, найвідоміші "гормони щастя" і задоволення.

Ви заробили гроші, ви смачно поїли - це все теж задоволення і при цьому теж виділяються гормони задоволення.

Але потрібно розуміти, що для того, щоб синтезувався серотонін, потрібна амінокислота триптофан. Ця амінокислота є в молоці та яйцях. Тому вживання продуктів, що містять амінокислоти є обов'язковим, оскыльки, по суті, це будівельний матеріал для вироблення серотоніну.

Так званий "гормон щастя" не виникає з нічого. Щоб організм виробив цей гормон задоволення він повинен мати будівельний матеріал. Будівельний матеріал для сератонина - це триптофан. Триптофан ми отримуємо вживаючи в їжу філе індички, будь-яке інше м'ясо, твердий сир, молочні продукти. Те, що ці продукти певним чином можуть впливати на наш настрій і психологічний стан - це правда.

Простими словами ланцюжок такий: людина вживає "правильну їжу", в організм потрапляє триптофан, який в свою чергу є будівельним матеріалом для "гормону щастя". Тому те, що наш психологічний стан, як і наш настрій, безпосередньо залежить від нашого раціону - це безперечно.

Але, щоб "гормон щастя" синтезувався, нам необхідний високий рівень вітаміну Д. Без цього вітаміну нічого не буде. Якщо вітаміну Д мало, сератонин синтезувати не буде.

У більшості з нас зараз, навесні, спостерігається або дефіцит вітаміну Д, або його нестача. Тому рівень вітаміну Д потрібно піднімати штучно. В першу чергу, потрібно ввести в раціон продукти з високим вмістом вітаміну Д. Це оселедець, скумбрія і лосось. Причому, зверніть увагу на те, що оселедець не обов'язково має бути солоним. Якщо вам не можна вживати солону їжу, ви можете вимочити магазинний оселедець, або купити заморожений оселедець і засолити його самостійно. Цікаво, що в звичайному оселедці вітаміну Д нітрохи не менше, ніж в дорогих сортах риби".

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