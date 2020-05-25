Дієтологиня розповіла, чому після дієти ми набираємо більше, ніж скинули

Після завершення дієти більшість із нас не лише повертає скинуті кілограми, але й збільшує свою попередню вагу.

Про це в своєму блозі написала лікарка-дієтологиня Ольга Андріанова.

"Обираються дієти з максимальними обмеженнями, які в теорії мають забезпечити швидкий результат. На початку так і відбувається, кілограми губляться, талія стає тоншою. Але щойно людина повертається до звичного стилю харчування, вага стрімко набирається знову й часто стає більшою, ніж була до схуднення", – сказала Ольга Андріанова.

Чому так відбувається?

За словами лікарки, коли тіло не отримує необхідний для головного мозку і внутрішніх органів мінімум поживних речовин і енергії, воно переналаштовує свою роботу в такий спосіб, щоб максимально ефективно використовувати те, що є в наявності.

"Для цього сповільнюється обмін речовин, підвищується рівень гормонів, що відповідають за апетит. Організм намагається змусити людину відновити звичне надходження енергії", – зазначила спеціалістка, додавши водночас, що після припинення такої дієти швидкість обміну речовин відновлюється далеко не відразу, рівень гормонів голоду залишається підвищеним протягом кількох місяців.

Тому, за словами дієтологині, дієта для схуднення має бути з помірним обмеженням калорій, щоб не порушити обмін речовин і забезпечити поступовий, але стійкий результат.

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