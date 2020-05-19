Дієтолог назвав продукт, який допоможе подовжити молодість

Присутність в раціоні певного продукту може суттєвл зміцнити імунітет, зняти запальні процеси і навіть уповільнити процес старіння клітин.

Про це на сторінці в Facebook написала лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

Коли ми говоримо про здорове харчування, часто згадуємо два слова "збалансованість" і "різноманітність". Гриби - це рослинні білки, які відрізняються смаковими якостями і корисними властивостями. Крім того, за словами дієтолога, у них є чимало інших переваг.

Гриби корисні для імунної системи

Гриби корисні для посилення імунітету, особливо тим з нас, хто страждає на різні види алергій.

Гриби містять унікальні речовини - міконутріенти, які природним чином зміцнюють наш імунітет, сприяючи виробленню антитіл.

"Було проведено цікавий експеримент: дві групи людей харчувалися однаково, тільки люди з однієї групи ще додатково з'їдали чашку варених печериць. Вже через тиждень у них на 50% збільшився рівень імуноглобулінів, а потім тримався ще тиждень", - зазначила дієтолог.

Гриби мають протизапальні властивості, тому гриби бажано вживати регулярно, хоча б раз на тиждень.

Захищають від старості і хвороб

Гриби містять надзвичайно цінну амінокислоту, яка називається "ерготионеїн". Коли ми їмо гриби, дана речовина переноситься спеціальними білками в ті місця організму, які найбільше страждають від оксидантного стресу, захищаючи їх від руйнування. Це кришталик ока, кістковий мозок.

Як зазначила дієтолог, вчені навіть вважають ерготионеїн цітопротектором, тобто речовиною, яка захищає клітини. Механізм дії ерготионеїна - захист ДНК мітохондрій - найдрібніших утворень в клітині, які виробляють енергію і вільні радикали і дуже чутливі до пошкоджень (забруднення, тривалий стрес, інтоксикація й т.ін). На відміну від всіх антиоксидантів, ерготионеїн може проникати через мембрану мітохондрій.

Крім того, гриби захищають від атеросклерозу, жирового гепатозу (ожиріння печінки) і ожиріння в цілому. Цьому допомагає "грибний цукор" - трегалоза. Він допомагає і схуднути, тому гриби - невід'ємна частина раціону для тих, хто худне. А ще трегалоза уповільнює старіння шкіри, судин і кришталика ока.

Антидепресанти

Багато хто вважають гриби дуже смачними. Відбувається це за рахунок псилоцибіна. Псилоцибін стимулює синтез серотоніну в мозку, а ми знаемо, що баланс серотоніну робить життя більш яскравим.

Захищають від "запаху старості"

Досить недавно вчені виявили з'єднання, яке з'являється у людей після 40 років і надає специфічного запаху тілу, характерного для літніх людей. Це з'єднання називається "ноненаль", і жодним милом або дезодорантом його так просто не переб'єш. "Це пов'язано зі зміною мікрофлори шкіри. "Так ось вживання грибів гальмує цей процес", - зазначила дієтолог.

Як готувати гриби?

"Відварюйте і тушкуйте. Можна поєднувати практично з усіма стравами: кашами, овочами, яйцями. Гриби - це рослинний білок, який краще засвоюється, якщо гриби максимально подрібнити - тому добре жуйте або зробіть крем-суп чи грибний паштет. А ще гриби вкрай низькокалорійні, але містять клітковину, тому добре насичують і незамінні при схудненні", - зазначила дієтолог.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.