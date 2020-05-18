OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Олена Юдіна.

ДІЄТИЧНА КАРТОПЛЯ

Інгрідієнти

картопля - 1 кг,

оливкова олія - 2 ст.л,

паприка - 1 ч.л,

часник гранульований - за смаком,

сіль - за смаком.

Приготування

Для початку вимиємо картоплю. Можна її очистити, а можна залишити зі шкіркою. Потім розрізаємо картоплю на 4 частини. Після того, як ви розрізали усю картоплю і склали її в будь-яку ємність для маринування, додайте туди оливкову олію, паприку, сухий часник. Сіль не додаємо. Теперь треба добре усе перемішати і залишити хвилин на 15-20 маринуватися.

Поки картопля маринується, ми розігріваємо духовку до 230-250 градусів разом з деко всередині. Потім на розпечений лист (обов'язково розпечений, а інакше ваша картопля прилипне і пригорить) викладаємо картоплю. Не перемішуємо лопаткою.

Ставимо деко в духовку і чекаємо. Під час запікання картоплі ми її теж не перемішуємо. Картопля готова тоді, коли вона зверху повністю зарум'яниться. Це приблизно 30-40 хвилин. Після того, як ви переконалися, що картопля готова - дістаємо її з духовки і посипаємо сіллю. Таку картоплю можна спокійно їсти на обід з овочами, грибами і білим сиром, яйцем, соте.

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