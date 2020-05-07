Дієта чи правильне харчування? Дієтолог розповів, в чому різниця

Правильне харчування і дієта - це не одне і те саме і між цими поняттями є суттєва різниця.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала дієтолог Світлана Фус.

За словами дієтолога, в першу чергу відмінність полягає у тому, що дієта - тимчасове явище. "Людина, яка сказала собі:" Я сідаю на дієту для схуднення", вже програла битву за гарну фігуру і здоров'я, оскільки фраза має на увазі короткий термін обмежень в харчуванні", - сказала дієтолог, зазначивши при цьому, що з часом все повернеться.

Правильне харчування - це повна і безстрокова зміна раціону. Воно буде таким, якщо ви будете дотримуватися його завжди і безповоротно.

Друга відмінність полягає в некоректному використанні термінів "дієта" і "правильне харчування". Щоб не було плутанини, треба знати, що дієта - це харчування для лікування будь-якого захворювання. "З раціону виключаються продукти, які провокують загострення і додаються продукти, корисні для лікування. П'ятий стіл, четвертий стіл й т. ін. Чули такі фрази? Ось це дієта", - сказала дієтолог.

Правильне харчування - це раціон, побудований таким чином, щоб організм отримував всі необхідні нутрієнти в потрібній кількості. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали. Заборонених продуктів немає. Є тільки здорова логіка і особистий вибір.

"Кажуть: ми - те, що ми їмо. Чиста правда. Продукти, які ми обираємо і їх якість, можуть призводити до проблем зі здоров'ям і сприяти розвитку захворювань. Або навпаки - збільшити наші шанси бути здоровими", - підкреслила Фус.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.