Дешево і смачно: паста з грибами у вершковому соусі

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Рецептом пасти з грибами в соусі в Youtube поділився канал "Завжди смачно".

ПАСТА З ГРИБАМИ У ВЕРШКОВОМУ СОУСІ

Інгрідієнти

печериці - 250 г,

паста - 180 г,

вершки - 150 мл,

пармезан або твердий сир - 60 г,

масло вершкове - 40 г,

оливкова олія - 1,5 ст.л,

часник - 2 зубчики,

сіль - 2 ч.л,

перець чорний мелений - 1/2 ч.л,

петрушка - 10 г

Приготування

У каструлю наливаємо воду, додаємо дрібку солі і оливкову олію. Доводимо воду до кипіння і відправляємо в неї пасту. Варимо пасту, як зазначено на упаковці.

На сковороду кладемо вершкове масло і топимо його до рідкого стану. Викладаємо на сковороду нарізані печериці. На середньому вогні обсмажуємо гриби до появи золотавої скоринки. Для зручності можна смажити гриби не всі відразу, а маленькими порціями.

Додаємо до грибів сіль, подрібнений часник і чорний мелений перець. Все перемішуємо і вливаємо вершки. Доводимо масу до кипіння і відправляємо в соус натертий на тертці пармезан. Додаємо ополоник окропу, все перемішуємо і даємо соусу покипіти 3-4 хвилини.

Викладаємо в сковороду відварену пасту, все перемішуємо. Тушкуємо пасту з соусом кілька хвилин і вимикаємо плиту. Перед подачею посипаємо страву свіжою зеленню.

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