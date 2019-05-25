Даша Квіткова показала рай їжі

Переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова відвідала кілька закладів Берліна і показала справжній рай їжі (до речі, рекомендуємо вам рецепт стейка з телятини – це райська насолода!).
На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла про місцях в німецькій столиці, де можна відмінно "заморити черв`ячка".
• BERLIN part 3 • ЗБЕРЕГТИ, ЩОБ НЕ ВТРАТИТИ ☺️ 1️⃣9️⃣. Побувайте в Мауерпарке, в неділю вдень. Парк перетворюється в соціальний збір людей, де кожен приходить поїсти, випити і послухати виступи гуртів 👍🏻. 2️⃣0️⃣. Щочетверга Markthalle Neun перетворюється в загальну їдальню, де подають страви з усього світу. Рай їжі 😻 2️⃣1️⃣. Ви можете подивитися на острів Павлинов. Pfaueninsel - невеликий острів в Берліні, де живуть вільно пасуться павичі та інші птахи. Також на острові є білий палац, побудований Фрідріхом Вільгельмом II в 1794-97 роках для нього і його коханки. 2️⃣2️⃣. У барі Weinerei після 8 вечора платите 2 € за "оренду" келиха, а потім вибирайте вина які ви хочете пити. Через пару годин їжа також подається. В кінці, сума, яку ви платите, залежить від вашого розсуду, виходячи з того, наскільки ви вважаєте кльовим це місце 😏😹 2️⃣3️⃣. В готелі Unsicht-Bar є ресторан з темрявою. Перш ніж увійти - ви повинні відмовитися від світла будь-якого виду. Від запальничок або сигарет, годинників та телефонів. Якщо вам потрібно покинути ресторан, офіціант повинен провести вас до виходу. Не турбуйтеся, вони також пропонують інструкцію про те, як знайти свою еду😹. Вся справа в тому, щоб випробувати смак без візуального облуди. Ви не знаєте як виглядає людина, що сидить поруч з вами, і ви зрозумієте, що розмовляєте з усіма! 2️⃣4️⃣. Втеча з квартири хіпстера. Так ви правильно зрозуміли. Hipster Escape Party - новітня розважальна програма в Берліні: інтерактивна гра-втечу, що грається в реальному часі. Ви і ваші друзі будете замкнені в квартирі хіпстера і приділіть годину втечі 😅. 2️⃣5️⃣. Відвідайте Берлінський зоопарк! Величезна територія, в якій ви пропадете на цілий день 😻 Обожааю. #berlin # Берлін
Зокрема, Квіткова порадила відвідати ринок Markthalle Neun, де подають страви з усього світу і назвала його "раєм їжі".
Також вона порекомендувала незвичайний бар Weinerei – там, заплативши всього 2 євро за "оренду келиха", можна вибрати вино і добре поїсти. Що цікаво, клієнт сам обирає, скільки заплатити за послуги закладу.
Крім того, дівчина розповіла про неймовірний ресторан в готелі Unsicht-Bar, в якому можна спробувати їжу без візуальної оцінки і провести час з цікавими людьми.
Раніше ми повідомляли про те, як вибрати якіснbq заклад для проведення гарного відпочинку.
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