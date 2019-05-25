Даша Квіткова показала рай їжі

Переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова відвідала кілька закладів Берліна і показала справжній рай їжі (до речі, рекомендуємо вам рецепт стейка з телятини – це райська насолода!).

На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла про місцях в німецькій столиці, де можна відмінно "заморити черв`ячка".

Зокрема, Квіткова порадила відвідати ринок Markthalle Neun, де подають страви з усього світу і назвала його "раєм їжі".

Також вона порекомендувала незвичайний бар Weinerei – там, заплативши всього 2 євро за "оренду келиха", можна вибрати вино і добре поїсти. Що цікаво, клієнт сам обирає, скільки заплатити за послуги закладу.

Крім того, дівчина розповіла про неймовірний ресторан в готелі Unsicht-Bar, в якому можна спробувати їжу без візуальної оцінки і провести час з цікавими людьми.

Раніше ми повідомляли про те, як вибрати якіснbq заклад для проведення гарного відпочинку.

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