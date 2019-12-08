Чудовий сирний суп з ковбасками: простий рецепт

Оригінальний і неймовірно смачний суп на мисливських ковбасках – ідеальна перша страва.
Такий суп приготувати досить легко, а особливістю рецепта є незвичний інгредієнт – плавлені сирки, які надають страві насичений вершковий смак.
Додавати сир слід в кінці, коли страва майже готова.
Всього півгодини – і чудовий ситний перекус готовий. Про те, як правильно зварити суп з плавленим сиром і ковбасою, читайте за цим посиланням.
Суп з плавленим сиром і ковбасою
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