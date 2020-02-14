Чудовий салат з крабовими паличками на свято

Зі звичайних крабових паличок можна приготувати масу різних салатів і закусок, все залежить лише від польоту кулінарної фантазії!

FoodOboz знайшов оригінальний рецепт салату з крабових паличок, який ідеально впишеться в меню для сімейного застілля або романтичної вечері.

Незвичайною цю закуску робить те, що в ный є ананас і креветки. Таке поєднання продуктів робить цей салат пікантним, ситним і неймовірно апетитним.

Детальний рецепт з відео дивіться за посиланням: Салат з крабовими паличками, ананасами і креветками.

Салат з крабовими паличками, ананасами і креветками

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