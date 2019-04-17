Чому Тетяна Литвинова пішла з "МастерШеф"

Новий сезон "МастерШеф" в Україні стартував без однієї з постійних ведучих шоу - Тетяна Литвинова вирішила покинути шоу та канал, на якому вона пропрацювала шість років.

Пояснення Литвинова написала в Instagram.

Ведуча стверджує, що більше не братиме участь в проектах телеканалу СТБ. Такі шоу як: "Все буде добре" та "Все буде смачно" офіційно закрили. Також Тетяна заявила: "Мій контракт з СТБ закінчився і ми вирішили його не продовжувати".

Але тим не менше Литвинова натякнула, що залишати кар'єру ведучої не збирається і вже планує втілювати в життя свої власні ідеї та проекти. Наостанок, вона подякувала всім за допомогу в її професійному зростанні та зазначила, що готова обговорювати та реалізовувати цікаві пропозиції.

Тетяна Литвинова родом з Одеси, де про смачну їжу знають все. У дитинстві займалася волейболом, стала кандидатом у майстри спорту, але мати вмовила доньку покинути секцію.

На другому курсі навчання в інституті харчової промисловості вирішила почати самостійно заробляти гроші.

Литвинова влаштувалася бухгалтером в компанію, яка торгувала касовими апаратами.

Тетяна швидко домоглася посади директора й вирішила стати підприємцем.

Зібравши необхідну суму, вона відкрила свій власний ресторан з караоке. Заклад дуже швидко набув популярності й став одним з кращих в місті, але в ресторані сталася пожежа, точна причина якої невідома.

За порадою подруги, якій дуже сподобалися страви на швидкуруч, Тетяна вирішила пройти кастинг на посаду кулінарного експерта шоу "Все буде добре".

Її сирники, политі секретним соусом, припали до смаку керівництву й незабаром Литвинова стала з'являтися у випусках тележурналу. Далі слідувала пропозиція взяти участь у проекті "МастерШеф".

Разом з Ектором Хіменес-Браво та Миколою Тищенком Тетяна оцінювала кулінарні таланти учасників шоу.

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