Чому небезпечно їсти не вдома: мерзенне відео з працівником ресторану стало вірусним

У США працівник мережі швидкого харчування "Wendy's" викупався в кухонній раковині, чим підняв скандал і був звільнений (а якщо готувати шаурму вдома, можна бути впевненим в чистоті посуду).

Очевидці зняли відео з місця подій, і воно за лічені тижні стало вірусним.

Відзначається, що інцидент трапився у Флориді. На ролику можна побачити, як чоловік роздягається і в одних шортах лізе в наповнену по вінця кухонну раковину.

Під сміх своїх друзів співробітник мережі фаст-фудів миє пахви в раковині для посуду і витирається кухонними рушниками.

Судячи з усього, передбачалося, що відео залишиться "для своїх", але воно швидко поширилося в мережі.

Дуже багато глядачів були шоковані побаченим, уявивши, що кухня потім продовжила працювати без дезінфекції, санітарної обробки. Також багато людей уявили собі, що ще відбувається за закритими дверима ресторанів.

"Це не найгірше, що було в цій раковині, я думаю...", "Вони всі повинні бути звільнені", "Ця людина повинна провести 88 років в одиночній камері", "Це дійсно жахливо", "Уявіть, якщо це не було зареєстровано, і люди їли їжу, не знаючи про це", "Людина в раковині має затримки в розвитку?", "Навчіться готувати їжу вдома. Це дешевше, безпечніше і смачніше, ніж сміття, який вам продають", "Це відео таке огидне, і саме тому я веган, їм в основному вдома, крім як на відпочинку або вечірці", - пишуть в коментарях.

Справедливо буде зауважити, що незабаром після інциденту працівника звільнили з ресторану, проте, громадськість упевнена, що покарати потрібно не тільки головного героя, але і його компанію, а також менеджера зміни, який це допустив.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як сім'я заощадила колосальну суму грошей, перейшовши на більш смачне і здорове харчування.

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