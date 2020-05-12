Чому не всі можуть схуднути: розкрито головну таємницю зайвої ваги

Вага людини безпосередньо залежить не тільки від калорійності спожитої їжі, але й від роботи одного з органів.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook розповіла дієтолог Наталія Мальцева.

"Можна часто почути від повних жінок фразу "взагалі нічого не їм, а вага не йде". Насправді "нічого не їм" виявляється не зовсім правдою – жінка їсть менше, ніж раніше, але калорійності тієї їжі, що потрапляє до організму, достатньо для збереження жирових відкладень у колишньому обсязі. Але іноді дійсно дотримано всіх умов, кількість споживаних вуглеводів і жирів знижено, а стрілка на вагах уперто стоїть на місці. Отже, саме час звернутися до ендокринолога для перевірки, як пов'язані ваша зайва вага та щитовидка.

Щитовидка виробляє гормони, які регулюють основні метаболічні процеси: засвоєння вуглеводів, розпад білків і жирів. Усе це відбувається з однією метою – з будь-якими ресурсами дати нам енергію, потрібну для роботи кожної клітини.

За словами дієтолога, цю енергію дають насамперед вуглеводи. Коли їх мало, організм береться за перероблення жирів. Низьковуглеводні дієти засновані саме на цьому правилі залучення до спалювання жиру.

"Що відбувається, коли використано всі запаси? Енергію потрібно десь брати, і починається "переварювання" м'язової тканини. Саме це стається з тими, хто за власною волею або вимушено постійно серйозно недоїдає", – сказала дієтолог.

Зайва вага і щитовидна залоза

За словами дієтолога, збої в роботі щитовидки можуть бути викликані різними причинами.

Низька активність вироблення гормонів, інакше гіпотиреоз

Його перші ознаки:

постійна втома,

лінь,

притуплення емоцій,

невиразна тривожність,

дратівливість.

Знижується виробництво дофаміну (гормону радості) й серотоніну, для їхньої компенсації підвищується виробництво адреналіну й кортизолу, які відповідають за напругу і стрес. "І ось ви знесилені і стривожені одночасно. Швидкість обміну речовин знижується, повільніше перероблюються білки, жири, і гірше засвоюються вуглеводи. Плюс зниження життєвого тонусу. І кілограми починають рости навіть без збільшення обсягу їжі", – зазначила дієтолог.

За словами лікаря, за гіпотиреозу температура тіла опускається нижче 36.6 градуса. У разі лихоманки ми намагаємося пити гаряче, зігріватися під пледом і що-небудь їсти, перемикаючи канали ТБ. Тобто зайва вага через щитовидну залозу збільшується шляхом зниження загального тонусу й неправильного харчування.

Що робити?

За словами дієтолога, насамперед потрібно звернутися до ендокринолога й нормалізувати харчування. У раціоні мають бути овочі, несолодкі фрукти, клітковина, висівки, біла риба, нежирні види м'яса, сир. Потрібні гречка, овес, морепродукти й водорості, інжир та курага.

"І пийте воду! Пам'ятайте, що у разі гіпотиреозу потрібно в 3-4 рази більше часу, щоб скинути вагу, ніж здоровій людині. Важливо повернути бадьорість і життєвий тонус – почніть із прогулянок, поступово підвищуйте фізичні навантаження, прагніть більше позитивних емоцій. І тоді організм почне повертати швидкість обміну речовин", –підкреслила дієтолог.

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