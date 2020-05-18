Чому люди переїдають: розгадка лежала на поверхні

Поганий настрій призводить до автоматичного набору зайвої ваги і серйозних проблем зі здоров'ям.

Про це в соцмережі Facebook написав лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

Біохімічно поганий настрій - це зниження рівня ендорфінів - гормонів, що викликають почуття спокою, задоволеності тією ситуацією, в якій ми знаходимося. За словами дієтолога, це своєрідний маркер комфортного стану організму.

"Якщо рівень цих гормонів падає, то тоді людина шукає можливість його поповнити. Один із способів - це прийом їжі, особливо швидких вуглеводів, наприклад, цукру. Після жмені цукерок в нашій крові з'являться речовини задоволення. Сучасне життя не можливе без хроніостресса. Ендорфіни при ньому не можуть синтезуватися в достатній кількості. Щоб не втрачати їх рівень, ми вдаємося до інших джерел стимуляції їх вироблення. до деяких звикаємо, стаємо залежними від них", - зазначив дієтолог.

Антонюк підкреслив, що їмо ми при емоційному або психологічному голод не тому, що голодні фізично. "Для забезпечення фізіологічних потреб організму можна було б ще годину-другу і не їсти, але вмикається сила, що змушує нас їсти. Ми стаємо залежні від психологічного голоду, і для того, щоб розірвати це пекельне коло, необхідно застосувати вже силу волі. але робити це в комплексі з психологічною корекцією, раціональною програмою харчування і комфортними фізичними навантаженнями", - сказав лікар.

Як відрізнити фізичний, правильний голод від так званого психологічного голоду?

Фізичний голод - це нормальний сигнал організму про те, що енергетичні запаси зменшилися і їх треба поповнити. Він виникає з певних відчуттів в черевній порожнині. Відчуття ці наростають поступово, з ними на перших порах можна легко впоратися.

Психологічний голод настає раптово, з чехардою поганих думок про певну, смачну їжу. Наприклад, цукерки, торти, смажену жирну їжу – у кожного своє. Нормальний фізичний голод буде вимагати від вас просто їжу, без яскраво виражених переваг.

Психологічний голод і негативні емоції – два чоботи пара. Як зазначив лікар, чим більше отримано негативу, тим швидше настає емоційний голод, який, на жаль, закінчується переїданням, попри біль в шлунку від занадто великої кількості прийнятої їжі.

Фізичний же голод настане в середньому через 4 – 5 годин після останнього прийому їжі. Але це індивідуально. При фізичному голод після їжі настає нормальне задоволення.

"Після психологічного переїдання настає біль в області шлунка від його розтягування і почуття сорому. Але голод все одно не зникає, адже з емоціями нічого не змінилося, просто ми їх трошки притупили цукеркою, на час, і далі так, по замкнутому колу. Тоді працює вже автоматизм, безконтрольність, як вдень, так і вночі. Результат плачевний: ожиріння, втомлена психіка, дратівливість. Якщо є щось подібне, треба не тішити себе ілюзіями, що все якось налагодиться. Тут чим швидше почнете вирішувати проблему, тим краще. Головне те, що такі проблеми можна вирішити", - підкреслив лікар.

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